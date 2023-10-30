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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۰

برترین‌های مسابقات بیلیارد استان بوشهر مشخص شدند

برترین‌های مسابقات بیلیارد استان بوشهر مشخص شدند

بوشهر- مسابقات بیلیارد استان بوشهر با معرفی برگزیدگان این دوره از مسابقات پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات بیلیارد رشته تن بال با شرکت ۴۳ ورزشکار از سراسر استان در بوشهر برگزار شد.

در پایان عرفان عبدعلیپور و حسین دشتی از بوشهر اول و دوم شدند و فاضل پریشان از جم به مقام سوم رسید.

کد مطلب 5926066

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