به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات بیلیارد رشته تن بال با شرکت ۴۳ ورزشکار از سراسر استان در بوشهر برگزار شد.

در پایان عرفان عبدعلیپور و حسین دشتی از بوشهر اول و دوم شدند و فاضل پریشان از جم به مقام سوم رسید.