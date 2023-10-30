به گزارش خبرنگار مهر، مجید تجملیان در جلسه کمیسیون شهرهوشمند و بهبود روش های شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه در این رابطه جلسه هماندیشی با حضور افرادی از دستگاه های اجرایی، نظارتی و انتظامی شهر به همراه پارهای از مدیران شهرداری و تعدادی از شرکتهای دانش بنیان در این کمیسیون تشکیل شد، افزود: امیدواریم شورای تأمین استان با توجه به تحولات فناورانه در مدیریت شهری، همکاری لازم را با شورای اسلامی شهر داشته باشد تا بتوانیم طی سال های آینده به تدریج به سمتی برویم که بیشترین استفاده را فناوری پهپادی در مدیریت بهینه شهری داشته باشیم.
وی افزود: در زمان وقوع مشکلاتی همچون ازدحام و ترافیک در بعضی از معابر شهر، در زمان بروز حادثه هایی همچون آتش سوزی و تصادف، در هنگامی که با حوادث طبیعی همچون سیل روبرو میشویم، یا زمانی که مسئولان شورای اسلامی شهر و شهرداری درصدد هستند تصمیماتی در مورد پروژههای مهم شهری اخذ کنند، تصاویر زنده هوایی با اعزام پهپادهای نظارت شهری به مناطق مورد نیاز، جایگزین بازدیدها و گمانه زنی هایی شود که ممکن است تصمیمگیری و اجرا را روزها و هفتههای متمادی به تعویق بیندازد یا دقت لازم را نداشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: مقرر شد پیشنویس طرح «استفاده از پهپادهای نظارتی در مدیریت شهری» تهیه شده و برای جلب موافقت و همراهی شورای تأمین استان در آن شورا به شور گذاشته شود.
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