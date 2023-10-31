شناسایی فعالان مردمی آبادانی و پیشرفت فناورانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نهمین جلسه شورای راهبری برنامه ملی آبادیران، هفتم آبان ماه با حضور جمعی از متولیان این برنامه در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.

برنامه ملی آبادیران، آبادانی و پیشرفت فناورانه را در وضعیت کنونی جامعه دنبال می کند و آنچه این برنامه ملی را از دیگر برنامه های این حوزه متمایز می کند، نگاه فناورانه به آبادانی و پیشرفت و میدان دادن به فعالان زیست بوم فناوری برای رفع این تنگناهاست.

این برنامه ملی در نخستین اقدام خود، ۲۳ خرداد ماه سال جاری، نمایشگاه آبادیران را در مصلی تهران برگزار کرد و توانست چیزی حدود ۳۰۰ شرکت دانش بنیان را با خود همراه کند و جریان‌ آبادانی و پیشرفت را با تکیه بر زیست‌بوم نوآوری و فناوری کلید بزند.

شکری، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی و مدیر دبیرخانه دائمی برنامه ملی «آبادیران» با بیان اینکه برنامه آبادیران از سوی دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، عنوان «برنامه ملی» را کسب کرده‌ است، گفت: این برنامه با نمایشگاه آبادیران آغاز به کار کرد و در حال حاضر دو پروژه «جایزه آبادینو» و نمایشگاه سال آینده را در دستور کار خود دارد.

در ادامه، محمد رضا اویسی مسئول روابط عمومی کمیته اجرایی برنامه ملی آبادیران به ارائه گزارشی در خصوص پشتیبانی تماس‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه پرداخت و گفت:در دو دور کامل حدود ۵۵۰ تماس با شرکت‌ها گرفته‌ شد تا بتوانیم مسائلی را که در عملیاتی‌کردن اهداف برنامه آبادیران تجربه کرده‌اند شناسایی کنیم. از این تعداد تماس، ۲۵۰ تماس منجر به گفت‌وگوی موثر شده و ۵۷ درصد شرکت‌ها راضی یا خیلی راضی بوده‌اند.

وی همچنین به ارائه آماری در خصوص ارزش مالی قراردادها و تفاهم‌نامه‌های امضاء شده پرداخت و گفت: مجموع تفاهم نامه‌های امضاء شده ۱۶ میلیارد و ۷۵۰ تومان، قراردادهای امضاء شده ۶۴ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان، مبلغ تخمینی قراردادهای در حال پیشروی ۷۷۶ میلیارد تومان، قراردادهایی که قبل از نمایشگاه امضاء و در نمایشگاه به آنها رسیدگی شده یک میلیارد و ۶۸۰ میلیارد تومان و مبالغ کلی و قطعی مربوط به نمایشگاه ۸۰ میلیارد و ۹۱۹ میلیون تومان است.

وی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در آبادانی و پیشرفت و اتصال این شرکت‌ها به زنجیره حل مشکلات مردم مناطق کمتر برخوردار، امکان دسترسی راحت مسئولان، شبکه‌سازی و ایجاد صمیمیت بین شرکت‌های توانمند در حوزه آبادانی و پیشرفت و پوشش رسانه‌ای بی‌نظیر را از نقاط قوت نمایشگاه از دید شرکت‌ها دانست.

محمدحسین اکبری دبیر کمیته اجرایی برنامه ملی آبادیران دیگر سخنران این جلسه در خصوص آخرین وضعیت جایزه ملی آبادیران «آبادینو» گفت: جایزه آبادینو، دومین جزء برنامه ملی آبادیران است که هدف از آن، شناسایی فعالان مردمی آبادانی و پیشرفت فناورانه است.

وی، مخاطبان این جایزه را «شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق و فناور»، «اساتید»، «نخبگان و پژوهشگران»، «گروه‌ها و نهادهای مردمی و جهادی» و بخش «مسئولیت‌ اجتماعی» دانست و تاکید کرد: در حال حاضر، اقدامات ترویجی جایزه و توجیه گروه‌های مخاطبان در بخش‌های مختلف، برای شرکت در این رویداد اهمیت بالایی دارد و در این مسیر، نهادهای حامی جایزه به واسطه ارتباطاتی که با مخاطبینشان دارند، می‌توانند به عنوان بازوی اجرایی ما در موضوع فرهنگ‌سازی و حوزه‌های ترویجی عمل‌کنند.

اکبری، همچنین از سازمان‌ها و نهادهای حامی برنامه ملی آبادیران خواست تا ۱۵ آبان‌ماه مقدار سهم خود را در خصوص تامین جوایز این رویداد به دبیرخانه این برنامه اعلام‌ کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نمایشگاه آبادیران در سال بعد متمرکز شد و گفت:نمایشگاه آبادیران در دور اول، عرضه‌محور بود، اما نمایشگاه سال آینده در کنار عرضه‌محوری، تقاضامحوری را نیز در دستور کار خود دارد. از این رو، برگزاری دور دوم نمایشگاه برنامه ملی آبادیران، ناظر به رفع نیازها و مساله‌محوری است.

بر این اساس، او رویکردهای جدید در برگزاری دومین نمایشگاه آبادیران را احصای نیازمندی‌های نهادهای متولی آبادانی و پیشرفت کشور، احصای ظرفیت‌های بومی مناطق کمتر برخوردار و تکمیل بانک اطلاعاتی محصولات محرومیت‌زدا دانست.

رضا اسدی‌فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هم از دیگر سخنرانان این جلسه بود که با بیان اینکه ظهور و بروز برنامه ملی آبادیران، نمایشگاه آبادیران است، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در جریان برگزاری دور دوم نمایشگاه آبادیران باید مورد توجه قرار گیرد، طراحی و پیاده‌سازی الگوهای قابل تکثیر و توسعه است و در این میان، بحث زنجیره ارزش از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در پیاده‌سازی برنامه ملی آبادیران باید توانمندشدن اقتصادی مردم مد ظر باشد، افزود: اگر مردم یک منطقه به شکل مولد از نظر اقتصادی توانمند نشوند، به دنبال کسب ثروت از راه غیرمولد رفته و یا مهاجرت می‌کنند؛ به همین دلیل، باید نسبت به آن حساس بوده و توجه کافی داشته‌ باشیم.

اسدی فرد ادامه داد: ما باید به دنبال مدلی باشیم که طی آن، منافع از سر زنجیره به انتهای آن برسد و یک مدل تعاونی دانش بنیانی طراحی کنیم که سود حاصل از آن را مردم همان منطقه دریافت کنند.

وی در پایان تاکید کرد: در محرومت‌زدایی و توانمندی‌سازی مناطق، شرکت‌های دانش بنیان منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت چرا که بیش از سایر شرکت‌ها با آن زیست‌بوم و مسائل‌اش آشنا هستند.

در پایان این نشست، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای متولی برنامه ملی آبادیران هر یک به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص چگونگی برگزاری دور دوم نمایشگاه آبادیران و دستاوردهایی که از دور اول نمایشگاه داشتند، پرداختند.