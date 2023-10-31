به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هنگام سفر با هواپیما احتمالاً درباره کلاس‌های پروازی مختلف ازجمله اکونومی، اکونومی ممتاز، بیزینس و فرست کلاس شنیده باشید. خطوط هوایی، کابین هواپیما را به بخش‌های مختلفی تفکیک می‌کنند و خدمات متمایزی را به هرکدام اختصاص می‌دهند. یکی از وبسایت‌هایی که از طریق آن می‌توانید بلیط هواپیما را با کلاس‌های مختلف پروازی رزرو کنید، فلای تودی است. هرکلاس پروازی، امکانات و شرایط خاص خود را دارد و به همین دلیل، از نظر قیمت نیز با دیگری متفاوت است.

کلاس پروازی چیست؟

کلاس پروازی به بخشی از هواپیما با مجموعه قوانین و محدوده قیمت خاص خود گفته می‌شود. تجربه پرواز، نوع صندلی، خدمات و قیمت عواملی هستند که موجب تفاوت کلاس‌های پروازی می‌شوند. هرچه کلاس پروازی شما پایین‌تر باشد، امتیازات کمتری در پرواز خواهید داشت و محدودیت‌های بیشتری برای رزرو بلیط برای شما وجود خواهد داشت.

وقتی یک کلاس پروازی بالاتر مانند فرست کلاس را رزرو می‌کنید، تجربه سفر لوکس‌تری را نسبت به دیگر کلاس‌های پروازی تجربه می‌کنید. هر ایرلاین، قوانین و مقررات متفاوتی دارد؛ بنابراین پیش از تهیه بلیط، خواندن دقیق قوانین ضروری است. برای تهیه بلیط‌های داخلی و خارجی با کلاس‌های پروازی متفاوت می‌توانید از فلای تودی کمک بگیرید.

انواع کلاس‌های پروازی

با این که کلاس‌های پروازی بین خطوط هوایی مختلف، متفاوت هستند؛ اما به‌طور کلی، چهار نوع کلاس پروازی اصلی وجود دارد. کلاس اکونومی و بیزینس در اکثر پروازهای داخلی و خارجی استاندارد هستند. ممکن است برخی از پروازهای داخلی، فرست کلاس ارائه دهند؛ اما اکونومی ممتاز و فرست کلاس تقریباً همیشه مختص پروازهای بین‌المللی هستند. یعنی با خرید بلیط پروازهای داخلی مانند بلیط هواپیما تهران اهواز نمی‌توان انتظار کلاس پروازی اکونومی ممتاز یا فرست کلاس را داشت؛ کلاس‌های پروازی به شرح زیر هستند:

کلاس اکونومی

کلاس اکونومی ممتاز

بیزینس کلاس

فرست کلاس

یکی از بهترین پلتفرم‌های تهیه انواع بلیط، وبسایت فلای تودی است. با تهیه بلیط از طریق این سامانه، امکان کنسلی و استرداد هزینه بلیط هواپیما را دارید. علاوه‌بر این، می‌توانید از مهم‌ترین مزایای این مجموعه یعنی تهیه بلیط و رزرو هتل به‌صورت آنلاین استفاده کنید.

کلاس اکونومی (اقتصادی)

کلاس اکونومی، ابتدایی‌ترین کلاس پروازی است و توسط اکثر خطوط هوایی برای پروازهای بین‌المللی و داخلی با کد Y یا Q ارائه می‌شود. درحالی‌که کلاس اکونومی مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه برای مسافران است، کم‌ترین انعطاف را نیز دارد و اغلب با محدودیت‌های زیادی همراه است. علاوه‌بر این، مسافران اکونومی معمولاً نمی‌توانند رزرو خود را تغییر دهند و آخرین نفری هستند که سوار هواپیما می‌شوند.

در کلاس اکونومی، فضا نیز برای مسافران محدود است و صندلی‌ها نسبت به کلاس‌های دیگر کوچک‌تر هستند. در پروازهای بین‌المللی، داشتن وسایل سرگرمی و درگاه‌هایی برای شارژ تلفن و لپ‌تاپ خود در پرواز، معمول است. با خرید بلیط اکونومی از یک ایرلاین ارزان‌قیمت داخلی یا بین‌المللی، ممکن است مجبور شوید هزینه غذای خود را در پرواز بپردازید.

کلاس اکونومی ممتاز

اکونومی ممتاز با کد پرواز E در سال‌های اخیر به خطوط هوایی اضافه شده است. به‌طور کلی، این کلاس پروازی فقط در پروازهای طولانی یا بین‌المللی در دسترس قرار دارد. این کلاس، بین کلاس تجاری و اکونومی است و فضا و امکانات بیشتری برای مسافران فراهم می‌کند. اگر می‌خواهید تجربه سفر راحت‌تری نسبت به کلاس اکونومی داشته باشید، اما کلاس تجاری خارج از محدوده قیمتی شما است، کلاس اکونومی ممتاز یک گزینه عالی محسوب می‌شود.

وعده‌های غذایی در کلاس اکونومی ممتاز متفاوت هستند. برخی از خطوط هوایی، تجربه غذاخوری ممتاز با نوشیدنی رایگان ارائه می‌دهند.

بیزینس کلاس

اگر می‌خواهید با آسایش بیشتری سفر کنید، بیزینس کلاس با کد پرواز J و I بهترین گزینه برای شما است. این کلاس به‌طور قابل‌توجهی گران‌تر از کلاس اکونومی ممتاز است. اگر در طول پرواز فضای بیشتری می‌خواهید، بیزینس کلاس برای شما بهترین گزینه است.

سرویس‌دهی برای ارائه غذا در این کلاس پروازی نسبت به کلاس اکونومیک و اکونومیک ممتاز، تنوع بیشتری دارد. علاوه بر این، به‌عنوان یک مسافر بیزینس کلاس، چندین گزینه سرگرمی خواهید داشت. سایر امکانات لوکس شامل پتو سفری و بالش‌های پر برای راحتی بیشتر نیز در دسترس هستند. هزینه کلاس تجاری به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از کلاس اقتصادی ممتاز است.

فرست کلاس (درجه یک)

پرواز فرست کلاس با کد پروازی A،F،P از لوکس‌ترین کلاس‌های پرواز هواپیمایی به‌حساب می‌آید. تنها برخی از خطوط هواپیمایی، هم فرست کلاس و هم بیزینس کلاس را با هم ارائه می‌دهند. تعداد صندلی‌های پرواز درجه‌یک یا فرست کلاس، کمتر از سایر کلاس‌ها است و به مسافران تجربه‌ای شخصی می‌دهد. صندلی‌های مجلل این کلاس پروازی به‌طور قابل‌توجهی بزرگ‌تر از صندلی‌های بیزینس کلاس هستند و به شما فضای کافی برای استراحت می‌دهند.

مسافران فرست کلاس از امکانات رفاهی، وعده‌های غذایی باکیفیت، تنقلات فراوان، انواع نوشیدنی و… بهره‌مند خواهند شد. همان‌طور که اشاره کردیم، با خرید بلیط‌های داخلی مانند بلیط تهران اهواز امکان سفر به صورت فرست کلاس وجود ندارد. برای خرید انواع بلیط خارجی و داخلی با کلاس‌های پروازی مختلف می‌توانید از سامانه فلای تودی کمک بگیرید.

کد رزرو چه ارتباطی با کلاس پروازی دارد؟

یک کد رزرو ممکن است مانند یک دسته از حروف و اعداد به نظر برسد؛ اما اطلاعات زیادی را در مورد نوع بلیط شما منتقل می‌کند. روش‌های کد رزرو استانداردی وجود دارند که در خطوط هوایی مختلف، متفاوت هستند. درک قوانین و خواندن پرینت دقیق به شما کمک می‌کند تردیدی درباره نوع بلیط خود نداشته باشید.

هیچ واژه‌نامه استانداردی وجود ندارد که مسافران بتوانند برای رمزگشایی کدهای رزرو خود استفاده کنند. بااین‌حال، کدهای رزرو به‌طور کلی اطلاعات زیر را به آژانس‌های رزرو و مسافران منتقل می‌کنند:

نوع کلاس پروازی

پرواز یک طرفه باشد یا رفت‌وبرگشت

مبدا و مقصد پرواز

تاریخ و ساعت پرواز

اینکه آیا هزینه قابل استرداد است یا خیر

جزئیات لغو رزرو

جمع‌بندی

شما برای سفر با هواپیما، با توجه به مدت پرواز و تمایل شخصی می‌توانید از بین چهار نوع کلاس پروازی مختلف انتخاب و استفاده کنید. از کلاس پرواز ارزان‌تر با امکانات کمتر مثل اکونومی تا بهترین نوع کلاس پرواز با امکانات لوکس، مثل فرست کلاس برای شما در دسترس هستند. بهترین وبسایت برای خرید بلیط‌های داخلی و خارجی نیز سامانه فلای تودی است. این مجموعه با برخورداری از پشتیبانی ۲۴ ساعته، در صورت بروز هرگونه مشکل هنگام خرید بلیط، به شما یاری خواهد رساند.

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