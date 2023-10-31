نیازمند بازیابی هویتی در قزوین هستیم

حمیدرضا سبحانی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات حوزه فرهنگ در استان قزوین اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور بخش صنعت و تولید توانسته خود را با وضعیت همراه کند و به نوعی با وضعیت اقتصادی فعلی کشور حرکت کرده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه قیمت‌ها و سرمایه گذاری ها در حوزه فرهنگ با تورم و وضعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد، افزود: این وضعیت باعث می‌شود هزینه و سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر کم شده و در نتیجه دستگاه‌ها با روی آوردن به کارهای سطحی، عملکردی ویترینی داشته باشند.

این فعال فرهنگی و هنری در قزوین تاکید کرد: نتیجه رفتارهای ویترینی در سایه کمبود اعتبارات و سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ به تولید آثار فاخر و تقویت فضاهای فرهنگی منجر نمی‌شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که سرانه و فضاهای فرهنگی ما به شکلی نباشد که نیروی متخصص تربیت کنیم مجبور به واردات نیروی متخصص از استان‌های دیگر خواهیم بود و این امر امروز در استان قزوین وجود دارد.

سبحانی‌نژاد تصریح کرد: مهم‌ترین نتیجه فقدان برنامه‌ریزی کلان فرهنگی این است که به سرمایه انسانی در فرهنگ و هنر قزوین بها داده نمی‌شود.

وی گفت: متأسفانه در استان قزوین جایگاهی برای یک هنرمند که می‌تواند در سطح کشور مطرح شود را فراهم نکرده‌ایم و نزدیکی قزوین به جای اینکه به یک فرصت برای قزوین تبدیل شود به یک تهدید تبدیل شده است.

این نویسنده با بیان اینکه سرمایه گذاری فرهنگی و تجمع سرمایه در قزوین وجود ندارد اظهار کرد: موازی کاری و عدم همراهی بین دستگاه‌ها باعث ایجاد یارکشی بین اصحاب فرهنگ و هنر، باندبازی و در نهایت باعث تشکیل گروه‌هایی خاص در سازمان‌های فرهنگی و هنری شده است.

وی عنوان کرد: عدم سرمایه گذاری صحیح، مشکلات زیادی را برای جامعه فرهنگ و هنر ایجاد کرده و از سوی دیگر اعتبارات حوزه فرهنگ و هنر همگام با تورم و مشکلات اقتصادی پیش نرفته است و همین امر باعث بی انگیزگی در میان جامعه هنری و فرهنگی شده است.

باید به هویت فرهنگی، تاریخی و اقلیمی قزوین بدون شعار و کلیشه پرداخته شود

سبحانی‌نژاد با بیان اینکه مدیریت کلان استان قزوین نیز باید فرهنگ و هنر را جدی بگیرد، بیان کرد: در ۲۰ سال اخیر هیچ مجموعه سینمایی و سریال تلویزیونی مرتبط با قزوین تولید نشده و زمانی فاجعه را درک می‌کنیم که استان‌های همجوار ما مثل گیلان با سرعت و فاصله زیادی در حال حرکت هستند.

وی با بیان اشاره به اولویت‌های فرهنگ و هنر در استان قزوین گفت: بضاعت استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و بنا بر شرایط هر استان باید اولویت‌ها و مسئله‌های فرهنگی را سنجید.

این هنرمند قزوینی با بیان اینکه باید به هویت فرهنگی، تاریخی و اقلیمی قزوین بدون شعار و کلیشه پرداخته شود، عنوان کرد: به طور مثال در هفته قزوین از کدام یک از ظرفیت‌های استان برای معرفی قزوین بهره می‌بریم؟

وی با بیان اینکه امروز از تئاتر و سینمای قزوین برای معرفی هویت این شهر و استان استفاده نکرده‌ایم، تصریح کرد: قزوین گریزی در میان نخبگان هنری و فرهنگی این استان به شدت افزایش یافته و در حوزه‌های مختلف شاهد کوچ نخبگان قزوینی به تهران هستیم.

بازیابی هویت قزوین باید به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد

سبحانی‌نژاد با بیان اینکه بازیابی هویت قزوین باید به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد، ادامه داد: سبک زندگی ایرانی اسلامی که امروز دغدغه کل کشور است در دوره صفوی در قزوین وجود داشته و حتی الگوی سایر استان‌های کشور بوده است و باید با قدرت بگوییم که خرده فرهنگ‌هایی در قزوین داریم که می‌تواند برای کشور الگو باشد.

این هنرمند برجسته قزوینی تاکید کرد: قزوین روزگاری دارالمومنین و دارالموحدین بوده دو باید تلاش کنیم این سابقه درخشان را به مخاطب عام در کشور نمایش داده شود.

وی گفت: گسست فرهنگی و وزن ادبی و فرهنگی بین نسل گذشته و امروز ما ایجاد شده و امروز نسبت به گذشته شاعران و نویسندگان مطرح کمتری در کشور داریم و این به دلیل بی انگیزگی در بین جوانان است.

این نویسنده تلویزیون اظهار کرد: سینما و تئاتر در سپهر فرهنگ جهانی راهبر هستند اما امروز از این ظرفیت مهم در استان قزوین غفلت کرده‌ایم.

گردشگری بدون هویت بخشی ممکن نیست

وی بیان کرد: معتقدیم گردشگری اولویت ما در استان قزوین محسوب می‌شود اما این اولویت بدون هویت جایی نخواهد داشت و باید بتوانیم هویت فرهنگی، تاریخی و اقلیمی قزوین را احیا کنیم.

سبحانی‌نژاد اضافه کرد: یکی از مشکلات این است که مدیر ترازی که در سطح قزوین باشد کم داریم اما نیاز است برخی تغییرات در سطح کلان استان قزوین انجام شود.

وی گفت: تا به امروز در عرصه فرهنگ تنها منتظر اجرای برنامه‌های ابلاغی از سوی بالا دست بوده‌ایم؛ در حالی که باید کاری می‌کردیم که اساتید و نخبگان فرهنگ و هنر استان قزوین بر اساس زیست بوم فرهنگی و نیازهای فرهنگی استان برای این حوزه برنامه‌ریزی کنند.

سیاست‎‌گذاری فرهنگی بدون پشتوانه مالی ممکن نیست

این هنرمند برجسته قزوینی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی باید به دنبال ایجاد یک مسیر مشخص برای جذب سرمایه‌های پایدار در حوزه فرهنگ و هنر باشند، خاطرنشان کرد: سیاست‌های حوزه فرهنگ در شورای فرهنگ عمومی بدون در نظر گرفتن اعتبار و سرمایه ممکن نیست و شورای فرهنگ عمومی باید برای این حوزه برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی باید به دنبال پشتوانه مالی تعریف شده برای اجرای سیاست‌های خود باشد، تاکید کرد: عدم سرمایه گذاری مناسب باعث می‌شود که هنرمندان استان به جای پرداختن به هویت غنی و متعالی قزوین به سمت فضاهای دیگری که نگاه درآمدی در آن وجود دارد حرکت کنند.

وی در پایان با بیان اینکه ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان برای عرضه به کشور داریم که می‌تواند به یک الگو تبدیل شود، یادآور شد: استان‌های دیگر با ذره بین دنبال شخصیت‌های شاخص فرهنگی هستند اما ما در این استان مملو از این نوع سرمایه‌ها هستیم و متأسفانه قدر نمی‌دانیم.