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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳

حماسه حضور مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه به ۱۵۱ شب رسید

حماسه حضور مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه به ۱۵۱ شب رسید

اراک- در این ویدئو حماسه حضور مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه در شب صد و پنجاه و یکم را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6903354

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