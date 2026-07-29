https://mehrnews.com/x3cHcN ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳ کد مطلب 6903354 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳ حماسه حضور مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه به ۱۵۱ شب رسید اراک- در این ویدئو حماسه حضور مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه در شب صد و پنجاه و یکم را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6903354 کپی شد مطالب مرتبط صد و پنجاهمین اجتماع حماسی مردم محلات در بیعت با رهبری حضور حماسی خمین در صد و پنجاه و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب صدوپنجاه و دومین شب اجتماع حماسی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری دیار آفتاب؛ تبلور صد و پنجاهمین شب حماسه و مقاومت صد و چهل و نهمین شب بعثت مردم خمین در میدان حماسه نمایش اقتدار و حماسه مردم ارومیه در شبهای مقاومت ملی ضیاءآباد در شب ۱۵۱؛ استمرار حضور مردمی در مسیر همبستگی صد و پنجاه و سومین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب روایت همدلی و اتحاد سلماسیها در سنگر خیابان برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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