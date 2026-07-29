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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۴

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل خسروی: مشکلی در جابه‌جایی زائران نداریم

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل خسروی: مشکلی در جابه‌جایی زائران نداریم

کرمانشاه- مسئول قرارگاه حمل‌ونقل مرز خسروی گفت: با استقرار ۹۰ دستگاه اتوبوس در مرز خسروی و تقویت ناوگان سومار، تاکنون هیچ مشکلی در جابه‌جایی زائران اربعین وجود نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شهبازی در ادامه نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که شامگاه چهارشنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون در حوزه حمل‌ونقل زائران اربعین هیچ مشکل خاصی وجود نداشته و خدمات‌رسانی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود به صورت مطلوب در حال انجام است.

وی با اشاره به حمایت استاندار کرمانشاه در تأمین ناوگان حمل‌ونقل، افزود: با دستور استاندار، ۹۰ دستگاه اتوبوس از ظرفیت ناوگان شهر کرمانشاه در مرز خسروی مستقر شده و چهار دستگاه اتوبوس نیز برای خدمات‌رسانی در مرز سومار و شهرستان گیلانغرب به کار گرفته شده است.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل مرز خسروی با اشاره به پیش‌بینی موج بازگشت زائران، تصریح کرد: با توجه به توصیه‌های مطرح شده در نشست، در صورت افزایش حجم بازگشت، از ناوگان مینی‌بوس و میدل‌باس نیز به دلیل چابکی و قدرت مانور بیشتر در جابه‌جایی زائران استفاده خواهد شد.

شهبازی تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت حمل‌ونقل زائران اندیشیده شده و تاکنون هیچ‌گونه اختلالی در روند جابه‌جایی زائران در مرز خسروی گزارش نشده است.

وی در پایان از همکاری دستگاه‌های اجرایی، اعضای ستاد اربعین و مجموعه‌های خدمات‌رسان در مدیریت حمل‌ونقل زائران قدردانی کرد.

کد مطلب 6903386

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