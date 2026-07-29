به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شهبازی در ادامه نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که شامگاه چهارشنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون در حوزه حمل‌ونقل زائران اربعین هیچ مشکل خاصی وجود نداشته و خدمات‌رسانی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود به صورت مطلوب در حال انجام است.

وی با اشاره به حمایت استاندار کرمانشاه در تأمین ناوگان حمل‌ونقل، افزود: با دستور استاندار، ۹۰ دستگاه اتوبوس از ظرفیت ناوگان شهر کرمانشاه در مرز خسروی مستقر شده و چهار دستگاه اتوبوس نیز برای خدمات‌رسانی در مرز سومار و شهرستان گیلانغرب به کار گرفته شده است.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل مرز خسروی با اشاره به پیش‌بینی موج بازگشت زائران، تصریح کرد: با توجه به توصیه‌های مطرح شده در نشست، در صورت افزایش حجم بازگشت، از ناوگان مینی‌بوس و میدل‌باس نیز به دلیل چابکی و قدرت مانور بیشتر در جابه‌جایی زائران استفاده خواهد شد.

شهبازی تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت حمل‌ونقل زائران اندیشیده شده و تاکنون هیچ‌گونه اختلالی در روند جابه‌جایی زائران در مرز خسروی گزارش نشده است.

وی در پایان از همکاری دستگاه‌های اجرایی، اعضای ستاد اربعین و مجموعه‌های خدمات‌رسان در مدیریت حمل‌ونقل زائران قدردانی کرد.