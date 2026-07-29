فرماندار قصرشیرین: مدیریت ترافیک خسروی برای جلوگیری از نارضایتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی، فرماندار قصرشیرین، شامگاه چهارشنبه در ادامه نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، از رضایتمندی عمومی نسبت به خدمات ارائه شده در مرز خسروی و شهر قصرشیرین خبر داد و اظهار کرد: تاکنون گزارش قابل توجهی از نارضایتی نسبت به خدمات شهری دریافت نشده و بازخوردها از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مثبت بوده است.

وی با اشاره به شرایط تردد زائران افزود: با وجود اینکه تعداد مواکب داخل شهر محدود است، عمده زائران از مسیرهای عبوری قصرشیرین عبور می‌کنند و خدمات لازم برای آنان پیش‌بینی شده است.

فرماندار قصرشیرین درباره محدودیت‌های ترافیکی شب گذشته گفت: به دلیل تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های کمربندی، در مقطع زمانی محدودی ناچار به اعمال محدودیت در تردد داخل شهر شدیم، اما این محدودیت‌ها مقطعی بوده و متناسب با شرایط، مسیرها به صورت لحظه‌ای بازگشایی و مدیریت می‌شوند.

شفیعی با بیان اینکه برخی مسائل مربوط به تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های مسیر جاده برکت نیازمند بررسی تخصصی است، تصریح کرد: در این خصوص جلسات کارشناسی جداگانه‌ای برگزار خواهد شد تا برای مدیریت بهتر پارکینگ‌ها و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی از همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و مدیریت پایانه مرزی خسروی قدردانی کرد و گفت: مجموعه پایانه مرزی خسروی با مدیریت مناسب، توانسته زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز را به خوبی ساماندهی کند.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به برنامه‌ریزی برای موج بازگشت زائران افزود: در ضلع شرقی پایانه با برخی ابهامات مواجه بودیم که با برگزاری نشست‌های کارشناسی و هماهنگی با مدیران راهداری، تغییراتی در مسیرهای تردد ایجاد شد تا جابه‌جایی اتوبوس‌های برون‌شهری با سهولت بیشتری انجام شود.

وی همچنین از عملکرد مرزبانی در مدیریت ورودی‌ها و خروجی‌های پایانه مرزی خسروی تقدیر کرد و اظهار داشت: مدیریت چهار دروازه ورودی و خروجی توسط مرزبانی به شکل مطلوب انجام شده و تاکنون اعتراض جدی در این بخش گزارش نشده است.

شفیعی با اشاره به نقش پلیس راهور و فرماندهی انتظامی در مدیریت ترافیک مرز خسروی گفت: طبیعی است که اگر صدها هزار زائر بدون برنامه وارد محدوده پایانه شوند، در نگاه نخست ممکن است رضایت برخی افراد جلب شود، اما با توجه به عرض محدود معابر، این موضوع در نهایت موجب ایجاد گره‌های ترافیکی و نارضایتی عمومی خواهد شد.

وی تأکید کرد: مدیریت تردد خودروها، هدایت زائران به پارکینگ‌ها و اعمال محدودیت‌های مقطعی، تصمیماتی کارشناسی برای حفظ نظم، روان‌سازی ترافیک و ارائه خدمات بهتر به زائران است و ممکن است در برخی موارد، نارضایتی محدود و مقطعی برخی افراد را به همراه داشته باشد، اما نتیجه آن تأمین منافع عمومی و جلوگیری از بروز مشکلات گسترده‌تر خواهد بود.