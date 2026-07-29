داودی: آبرسانی به زائران در خسروی بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داودی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، شامگاه چهارشنبه در ادامه نشست ستاد اربعین استان که در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، از پایداری کامل شبکه تأمین آب در مرز خسروی خبر داد و اظهار کرد: تأمین و توزیع آب مورد نیاز زائران در محدوده مرز خسروی، پارکینگ‌ها، نقطه صفر مرزی و حتی بخش‌هایی از خاک عراق به‌صورت مستمر در حال انجام است و تاکنون هیچ‌گونه اختلالی در این زمینه رخ نداده است.

وی با اشاره به هماهنگی مستمر با مسئولان موکب‌ها افزود: هر شب وضعیت تأمین آب مورد بررسی قرار می‌گیرد و خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه کمبود یا قطعی آب در بخش‌های مختلف مرز، پارکینگ‌ها و محل‌های استقرار زائران گزارش نشده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه زنجیره توزیع آب و یخ در نقطه صفر مرزی نیز به‌صورت شبانه‌روزی فعال است، گفت: علاوه بر تأمین آب، توزیع یخ نیز با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال انجام است و برای حفظ پایداری این خدمات، ذخایر لازم نیز پیش‌بینی شده است.

داودی ادامه داد: با توجه به افزایش قابل توجه حضور زائران در مرز خسروی، میزان مصرف آب نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی افزایش یافته و در حال حاضر برای تأمین نیاز موجود، روزانه چندین تریلی آب به منطقه منتقل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تنها در روز جاری پنج تریلی آب در نقطه صفر مرزی تخلیه شده، اما با توجه به افزایش مصرف، ذخایر موجود در حال کاهش است و حتی بخشی از ظرفیت سردخانه‌ها نیز برای تأمین آب سرد مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای روزهای پایانی اربعین تصریح کرد: برآورد ما این است که برای تداوم خدمات‌رسانی تا پایان ایام اربعین و همچنین روزهای پس از آن، به ۱۲ تا ۱۵ تریلی آب دیگر نیاز داریم تا با کمبود مواجه نشویم.

وی یادآور شد: تجربه سال گذشته نشان داد که حتی چند روز پس از اربعین نیز ورود و خروج زائران ادامه دارد، بنابراین باید از هم‌اکنون نیازهای روزهای پایانی نیز پیش‌بینی و تأمین شود.

داودی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ وقفه‌ای در تأمین آب زائران ایجاد نشده است، گفت: از آغاز اجرای طرح اربعین تا این لحظه، شبکه تأمین و توزیع آب بدون کوچک‌ترین اختلال فعال بوده و تلاش خواهیم کرد این روند تا پایان مأموریت نیز ادامه داشته باشد.

وی همچنین خواستار تسریع در ایفای تعهد برخی دستگاه‌ها برای تأمین آب مورد نیاز مرز شد و افزود: بخشی از تعهدات پیش‌بینی‌شده هنوز به طور کامل محقق نشده و لازم است با پیگیری دستگاه‌های مسئول، این کمبود در سریع‌ترین زمان جبران شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود از پایداری کامل شبکه برق در مرز خسروی نیز خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران شرکت توزیع نیروی برق، تاکنون حتی برای لحظه‌ای نیز اختلالی در تأمین برق زیرساخت‌های خدمات‌رسان مرز ایجاد نشده و این موضوع نقش مهمی در استمرار خدمات به زائران داشته است.