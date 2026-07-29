رئیس ستاد بازسازی عتبات: ذخایر آب، یخ و نان مرز خسروی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدی، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه، شامگاه چهارشنبه در ادامه نشست ستاد اربعین استان که در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، از آمادگی کامل این ستاد برای پشتیبانی از زائران اربعین خبر داد و اظهار کرد: با همکاری مرزبانی، گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی، تمامی برنامه‌های پیش‌بینی شده برای پشتیبانی از مواکب و زائران با موفقیت در حال اجراست.

وی با قدردانی از همکاری فرماندهی مرزبانی استان و گمرک خسروی افزود: با همراهی و هماهنگی مطلوب دستگاه‌های مسئول، بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ موکب بدون کوچک‌ترین مشکل از مرز عبور کرده و در داخل خاک عراق مستقر شدند تا خدمات خود را به زائران ارائه دهند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت تأمین یخ در مرز خسروی گفت: روند تولید و توزیع یخ از برنامه‌ریزی انجام شده جلوتر است و تاکنون حدود ۳۷ درصد بیش از برنامه پیش‌بینی شده، عملیات توزیع انجام شده که نشان‌دهنده آمادگی مناسب برای پاسخگویی به افزایش نیاز زائران است.

محمدی ادامه داد: امروز نیز ۷۵۰ قالب یخ در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار گرفت و با همکاری این مجموعه، ذخایر مناسبی در سردخانه منظریه ایجاد شده تا در صورت افزایش مصرف، مشکلی در تأمین یخ مورد نیاز زائران وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به وضعیت تأمین نان برای زائران اظهار کرد: در این بخش نیز هیچ مشکلی وجود ندارد و با راه‌اندازی نانوایی‌های مستقر از سوی اوقاف، وزارت دفاع و سایر دستگاه‌ها و همچنین تأمین آرد مورد نیاز، روند پخت و توزیع نان در مرز خسروی و شهرستان قصرشیرین به‌صورت مطلوب در حال انجام است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه افزود: مصوبات مربوط به تأمین آرد نیز اجرایی شده و از این بابت نگرانی وجود ندارد و تمامی نیازهای پیش‌بینی شده برای روزهای اوج تردد زائران تأمین شده است.

محمدی درباره تأمین آب مورد نیاز مرز نیز گفت: اگرچه در روند تأمین بخشی از منابع از سوی برخی مجموعه‌ها همکاری لازم صورت نگرفت، اما با پیگیری‌های انجام شده و ایجاد ذخایر کافی، مشکلی در این زمینه وجود ندارد و حتی برای شرایط اضطراری نیز ذخایر لازم پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری مسئولان ستاد اربعین، پنج کامیون دیگر نیز برای تقویت ذخایر آب به منطقه اعزام شده و در مجموع شرایط تأمین آب، یخ و سایر اقلام مورد نیاز زائران در وضعیت مطلوب قرار دارد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر آمادگی کامل مواکب برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین گفت: تمامی مواکب مستقر در مسیر و مرز خسروی با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات هستند و با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم امسال نیز شاهد برگزاری باشکوه و بدون مشکل مراسم اربعین در این مرز بین‌المللی باشیم.