به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه در ادامه نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که شامگاه چهارشنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون حدود ۶۰۰ نفر از خدمات درمانی مرکز درمانی هلال‌احمر در مرز منذریه عراق بهره‌مند شده‌اند و تمامی خدمات دارویی و درمانی به صورت رایگان به زائران ارائه شده است.

وی افزود: امسال با توجه به افزایش تردد زائران و نیاز به حضور پررنگ‌تر در آن سوی مرز، با همکاری مرزبانی و قرارگاه رمضان، دو کانکس درمانی در منطقه مستقر شد که با استقبال و رضایتمندی زائران همراه بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به همکاری مراکز درمانی عراق، تصریح کرد: درمانگاه خانقین به عنوان مرکز پشتیبان خدمات درمانی فعالیت می‌کند و تاکنون یکی از زائران نیازمند نیز در این مرکز تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

یگانه همچنین از انتقال سریع مصدومان از خاک عراق به مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ مصدوم، شامل زنان و مردان، با هماهنگی مرزبانی و دستگاه‌های انتظامی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از نقطه صفر مرزی به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) قصرشیرین منتقل شده‌اند.

وی افزود: تدابیر پیش‌بینی شده برای خروج اضطراری مصدومان باعث شده عملیات انتقال آنان در کمتر از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انجام شود که نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی به‌موقع داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در ادامه یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه امداد را تداخل مسیر رفت و بازگشت زائران در پایانه مرزی خسروی عنوان کرد و گفت: در برخی نقاط، مسیر ورود و خروج زائران با یکدیگر تلاقی دارد که در صورت افزایش حجم بازگشت یا بروز شرایط اضطراری، می‌تواند موجب ایجاد گره ترافیکی و اختلال در عملیات امدادرسانی شود.

یگانه خواستار جداسازی کامل مسیر بازگشت زائران از مسیر ورود، از ورودی پایانه تا دروازه مرزی خسروی شد و تأکید کرد: اجرای این اقدام علاوه بر تسهیل تردد زائران، سرعت دسترسی تیم‌های امدادی و خودروهای عملیاتی را در شرایط بحرانی افزایش خواهد داد و آمادگی مجموعه امداد و نجات را ارتقا می‌بخشد.