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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۰

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد:

مزیت‌های گردشگری سلامت یزد برای گردشگران مشخص شود

مزیت‌های گردشگری سلامت یزد برای گردشگران مشخص شود

یزد- رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد با تاکید بر اینکه ظرفیت ارتقاء و پیشرفت یزد در حوزه گردشگری سلامت وجود دارد، گفت: مزیت‌های حوزه گردشگری سلامت یزد باید برای مسافران مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات در جلسه کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد اظهار داشت: شهر یزد در حال حاضر رتبه ششم در حوزه گردشگری سلامت کشور را به خود اختصاص داده و به دلیل حضور پزشکان حاذق که در یزد فعالیت دارند، توانایی ارتقاء این رتبه وجود دارد.

وی عنوان کرد: شورای توسعه گردشگری سلامت یزد متشکل از چهار کمیته تیلیغات و بازاریابی، زیرساخت های سلامت، آموزش و نظارت تشکیل شده است و همکاری تمام ذی نفعان به خصوص شهرداری، میراث فرهنگی ، دانشگاه علوم پزشکی و کمیسیون گردشگری شورا در این کمیته لازم است.

حقیرالسادات با بیان اینکه در شهر یزد حدود ۵ هزار پزشک حاذق در حال طبابت هستند، گفت: باید بسته ای از بازارهای هدف گردشگر سلامت یزد همچنین بسته دیگری از خدمات حوزه گردشگری سلامت تهیه و مزیت های حوزه گردشگری سلامت یزد نیز برای مسافران مشخص شود.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد بیان کرد: تمام آژانس ها و شرکت های گردشگری سلامت در یزد باید به صورت عادلانه دسترسی به ظرفیت ها داشته باشند.

کد مطلب 5926397

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