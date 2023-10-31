به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، از همه دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای شرکت در پنجمین دوره انتخاب پایان‌نامه برتر علمی با محوریت انیمیشن دعوت کرد.

بر همین اساس از واجدان شرایط دعوت می‌شود که چکیده پایان‌نامه خود را برای بررسی و انتخاب در ۲ قالب word و Pdf از طریق ایمیل یا بارگذاری در فرم به دفتر جشنواره ارسال کنند.

چکیده آثار منتخب در کتاب جشنواره به چاپ خواهد رسید و برای ارائه پوستر به جشنواره دعوت خواهد شد.

همچنین برای پوسترهای علمی راه یافته گواهی ارایه صادر خواهد شد و پایان‌نامه یا رساله‌هایی که امتیاز لازم را کسب کنند فرصت ارائه در پنل علمی را خواهد داشت.

پایان‌نامه یا رساله برتر نیز بر اساس قوانین جشنواره و دانشگاه ذیربط به‌صورت کتاب چاپ خواهد شد.

شرایط آثار ارسالی در بخش پایان‌نامه علمی منتخب این دوره از جشنواره عبارتند از؛ تأکید اصلی محتوای پایان‌نامه یا رساله بر انیمیشن باشد، نوآوری و محتوای مفید و مناسب برای رشد و گسترش انیمیشن ایران، در ارزیابی اثر ارسالی حائز اهمیت است، نتایج پژوهش و واژگان کلیدی در چکیده ارسالی درج شود و پایان‌نامه یا رساله در سامانه پارسای ایران‌داک ثبت و تایید شده باشد.

همچنین تاریخ دفاع آثار ارسال شده باید از اول شهریور ۱۳۹۹ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ باشد و پایان‌نامه نظری یا رساله در دوره‌های قبل جشنواره شرکت نکرده باشد.

شرکت‌کنندگان در بخش پایان‌نامه نظری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، لازم است پس از تکمیل فرم ثبت‌نام در تاریخ اعلام شده برای تکمیل روند ثبت‌نام منتظر تماس همکاران دبیرخانه باشند. تکمیل این فرم به منظور قرار گرفتن در فهرست بررسی اولیه است و مراحل تکمیلی ثبت‌نام از طریق پیامک و تماس با شماره‌های ثبت شده اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در بخش پایان‌نامه علمی منتخب سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱ آبان تا ۱ دی ۱۴۰۲ برای ثبت‌نام فرصت دارند آثار خود را به نشانی info۱۵@tehran-animafestival.ir ارسال کنند. مهلت ارسال چکیده آثار نیز ۲۲ دی ۱۴۰۲ تعیین شده است.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در چهار بخش «مسابقه»، «خارج از مسابقه»، «نمایش ویژه» و «چشم‌انداز» از ۱۳ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.