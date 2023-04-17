به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایسفا، سیزدهمین دوره جوایز ایسفا به دبیری اسماعیل منصف شهریور سال جاری برگزار می‌شود.

طبق فراخوان سیزدهمین دوره جوایز ایسفا، فیلمسازان فیلم کوتاه می‌توانند با مراحعه به سایت انجمن فیلم کوتاه ایران، آثار خود را در این دوره جوایز ایسفا ثبت کنند.

تاریخ شروع ثبت نام از ۱ اردیبهشت و تاریخ پایان ثبت نام و ارسال آثار ۳۱ تیر تعیین شده است.

اعلام نامزدهای جوایز ایسفا ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ خواهد بود.

متن کامل فراخوان سیزدهمین دوره جوایز ایسفا به شرح ذیل است:

شرایط و ضوابط:

تمامی فیلم‌های کوتاه با هر ساختار، گرایش و تفکری، با مدت زمان حداقل ۳ دقیقه و حداکثر ۳۰ دقیقه که از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ تولید شده و برای دوره‌های قبلی جوایز ایسفا ارسال نشده باشند، می‌توانند فرم تقاضای شرکت در جوایز ایسفا را تکمیل کنند.

فرم تقاضای شرکت در جوایز ایسفا می‌بایست از طریق پایگاه انجمن فیلم کوتاه ایران تکمیل شود.

پس از تکمیل فرم تقاضا، فیلمسازان متقاضی باید یک نسخه از فیلم خود را با مشخصات فنی خواسته شده حداکثر تا ۵ روز پس از ثبت نام اینترنتی در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۵، به دبیرخانه جوایز ایسفا تحویل دهند.

در صورتی که تا ۵ روز پس از ثبت نام، فیلم به دبیرخانه ارسال نشود، ثبت نام باطل شده و باید ثبت نام مجدد از طریق سایت انجمن فیلم کوتاه صورت گیرد.

هزینه ثبت‌نام آثار به شرح زیر است:

از ۱ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت – ۲۰۰ هزار تومان

از ۱ خرداد تا ۳۱ خرداد – ۳۰۰ هزار تومان

از ۱ تیر تا ۳۱ تیر – ۴۵۰ هزار تومان

*هزینه ثبت نام برای اعضای ایسفا نیم بها خواهد بود.

فیلم‌های ارسالی در شاخه‌های زیر به رقابت خواهند پرداخت:

بهترین فیلم

بهترین کارگردانی

بهترین فیلمنامه

بهترین فیلمبرداری

بهترین تدوین

بهترین صدا (صداگذاری یا صدابرداری)

بهترین بازیگر (زن یا مرد)

نحوه داوری و انتخاب برگزیدگان بر اساس آیین‌نامه جدید جوایز ایسفا است.

به ۲۰ فیلمی که به مرحله سوم داوری راه پیدا می‌کنند، تحت عنوان نامزدهای جوایز ایسفا گواهی نامزدی داده خواهد شد.

زیرنویس فارسی برای فیلم‌هایی که زبان آنها فارسی نیست، الزامی است.

فیلم‌های ثبت نام شده تنها برای اعضای آکادمی به نمایش درآمده و فیلم‌های نامزد جوایز ایسفا بعد از پایان مراسم پس از هماهنگی با مالک فیلم، یک برنامه نمایش در غالب برنامه سینماتک ایسفا خواهد داشت.

در صورت ثبت‌نام فیلم‌ها، نمی‌توان آن‌ها را از مراحل داوری خارج کرد.

تقاضای شرکت در جوایز ایسفا به مفهوم پذیرش همه مقررات آن است.

تصمیم‌گیری در موارد پیش‌بینی نشده به عهده هیات مدیره ایسفا است.

شرایط فنی آثار:

تمامی آثار می‌بایست به صورت فیزیکال به دبیرخانه جوایز ایسفا تحویل داده شوند.

* فیلمسازان ایرانی خارج کشور که متقاضی حضور در جوایز ایسفا هستند می‌توانند لینک دانلود فیلم‌هایشان را پس از ثبت برای دبیرخانه ارسال کنند.

فرمت پذیرش آثار:

H.264 High Quality 1080 HD

* تذکر مهم: با توجه به تک مرحله‌ای بودن دریافت آثار، ضروری است فیلم‌سازان از ابتدا نسخه نهایی اثر را با کیفیت مناسب اکران به دبیرخانه جوایز ایسفا ارسال کنند. بدیهی است به علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی، فرمت‌های متفرقه یا فایل‌های دارای اشکال، در مرحله داوری آثار شرکت داده نخواهند شد.

گاه‌شمار: تاریخ شروع ثبت نام در سایت: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، تاریخ پایان ثبت نام و ارسال آثار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲، اعلام نامزدهای جوایز ایسفا: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲، زمان برگزاری مراسم پایانی جوایز ایسفا: هفته پایانی شهریور ۱۴۰۲.