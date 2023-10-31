گمانه زنی های نفت ۱۵۰ دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه The Guardian، بانک جهانی اعلام کرد: تشدید جنگ بین رژیم اشغالگر قدس و حماس و کشیده شدن دامنه آن به غرب آسیا، باعث اختلال در عرضه نفت و افزایش قیمت مواد غذایی می‌شود.

بر اساس اعلام این بانک ممکن است قیمت با رسیدن به بشکه‌ای بیش از ۱۵۰ دلار رکورد بزند.

سناریوی «اختلال بزرگ» که با تحریم نفتی غرب از سوی اعراب در سال ۱۹۷۳ میلادی مقایسه می‌شود که این امر منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت هر بشکه نفت از حدود ۹۰ دلار به ۱۴۰ تا ۱۵۷ دلار می‌شود. رکورد قبلی قیمت نفت خام، مربوط به سال ۲۰۰۸ میلادی بود که قیمت آن به بشکه‌ای ۱۴۷ دلار رسید.