به گزارش خبرگزاری مهر، پویش مردمی پخت و برگرداندن غذای «مقلوبه» آغاز به کار کرد. این پویش با شعار «رژیم صهیونیستی سرنگون می‌شود» پنج‌شنبه ۱۱ آبان مقابل سر در دانشگاه تهران برگزار شده و در آن از شهروندان دعوت می‌شود تا ضمن پخت این غذا در منزل و همراه آوردن آن در محیط برگزاری پویش، یک پیام خانوادگی برای رژیم کودک‌کش اسرائیل مخابره کنند.

مقلوبه یک نوع ته‌چین است که به روش‌های مختلف در تمام کشورهای عربی با مواد مرغ، گوشت یا سبزی‌ها درست می‌شود. نکته جالب در پخت و استفاده از این غذا این است که وقتی غذا پخته می‌شود، برای استفاده از آن غذا را از داخل قابلمه به روی یک سینی یا بشقاب بزرگ برمی‌گردانند.

این اتفاق، یعنی برگرداندن غذا روی ظرفی دیگر، باعث شده این غذا در فلسطین اشغالی تبدیل به نماد پیروزی قدس و واژگون شدن سلطه دشمنان قدس شود.

برگرداندن قابلمه‌ها به صهیونیست‌ها یادآوری می‌کند که مثل قابلمه مقلوبه محکوم به واژگونی هستند. پخت این غذا در سال‌های اخیر بیشتر شده و زنان فلسطینی هر سال آن را با جدیت بیشتر انجام می‌دهند.

در توضیح این پویش آمده است: «شاید سربازان اسرائیلی این شب‌ها وقتی که به خواب می‌روند کابوس غذای مقلوبه را می‌بینند که زنان فلسطینی هرشب در مسجدالاقصی و اطراف آن سفره‌اش را پهن می‌کنند…»

پویش برگرداندن غذای مقلوبه و روایتی خانوادگی از مقاومت، پنجشنبه ۱۱ آبان ماه از ساعت ۱۹ مقابل سر در دانشگاه تهران با حضور آحاد مختلف تهرانی‌ها برگزار می‌شود. از عموم شهروندان دعوت می‌شود تا در این اجتماع بزرگ شرکت کنند.