پویش «مقلوبه» از شاهچراغ تا مسجدالاقصی/ زنان شیرازی همدل مقاومت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: روزهای اخیر در پی تعرض صهیونیستهای افراطی به مسجدالاقصی انسانهای آزاده جهان با توان و تخصص خود سعی در محکوم کردن این اقدامات و حمایت از مظلومیت فلسطینیها داشتند.
امسال در آستانه ماه رمضان با عملیات خضیره توجه وجدانهای بیدار به سمت فلسطین جلب شد و تصاویری از مقاومت مردمی در روزهای اخیر در افکار عمومی جهان ثبت شده است.
برخی با تجمع و راهپیمایی در اقصی نقاط جهان، برخی با سرودن شعر و نوشتن داستان برخی با کشیدن کاریکاتور یا حتی یک عکس نوشته یا توئیت، خلاصه اینکه هر کس به طریقی سعی در ادای دین و حمایت از مظلومان را داشتند.
«مقلوبه» در صحن حرم مطهر احمد ابن موسی (ع)
در این میان بانوان شیرازی نیز به دعوت یکی از بانوان فعال در فضای مجازی با قابلمههای «مقلوبه» در صحن حرم مطهر احمد ابن موسی (ع) گردهم آمدند تا پیام حمایت خود از خواهران و برادران شأن در صحن قدس را به گوش جهانیان برسانند.
آنها در پیامی که به زبان فارسی و عربی در این برنامه قرائت شد اعلام کردند:
برادران و خواهران عزیز ما در فلسطین!
ما فریاد مظلومیت و استغاثه شما را از درون مسجد الاقصی شنیدیم و بی قرار شدیم.
ما هتک حرمت صهیونیستها به مسجد الاقصی را دیدیم.
ما رشادت جوانان فلسطینی را که در دفاع از قدس پای زندان، شکنجه و بذل جان ایستادهاند را دیدیم.
ما عمق ایمان و باور جوانان رشید فلسطینی را در لحظه به خون غلطیدنشان به عینه دیدیم.
ما شجاعت و مقاومت زنان و مردان قهرمان و مرابطات و مرابطین مسجد الاقصی را از پیر و جوان در برابر هتک حرمت و وحشیگری صهیونیستها دیدیم و قلبمان به درد آمد.
ما با شما احساس یگانگی میکنیم. قلب و جانمان با شماست. درد شما را درد خود و درد مشترک تمام مسلمانان میدانیم.
ما حامی و همراه شما هستیم کما اینکه تمامی این سالها بودهایم و آرزومندیم دوشادوش شما در این مبارزه حاضر باشیم و جهاد کنیم تا روزی که وعده نصرت خدا محقق شود و در فلسطینی عاری از وجود نحس و نجس صهیونیستهای اشغالگر پشت سر شما در قدس شریف نماز بخوانیم و آزادی پارهی تن اسلام از دست خبیثترین قوم تاریخ را فریاد زنیم.
در ادامه این پیام آمده است: امروز ما جمعی از بانوان ایرانی به همراه بانوانی از کشورهای لبنان، سوریه، افغانستان، یمن و فلسطین ساکن شهر شیراز به نمایندگی از مردم کشورهایمان که همه از ظلم و ستم این قوم خبیث منزجر بوده و به حقانیت مردم مظلوم فلسطین گواهیم بر آن شدیم تا در مساجد و مکانهای مقدسمان با پهن کردن سفرههای افطار به صرف مقلوبه با یاد شما و دعا برای واژگونی رژیم اشغالگر اسرائیل، پیام همراهی و حمایت خود را به گوش شما خواهران و برادرانمان برسانیم. و همانا خداوند شنوا و اجابت کننده است.
این پیام با آیه پنجم سوره قصص ختم شد: «و ما اراده کردهایم تا بر مستضعفان زمین نعمت بخشیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قراردهیم».
مقلوبه؛ غذای سیاسی با طعم مقاومت
زینب سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این حرکت که به پویش «پخت مقلوبه» معروف شده توضیح داد: بنده و تعدادی از دوستان که دغدغه مسائل بین المللی داشتند، باتوجه به تجربه موفق سال گذشته در پویش مقلوبه در شیراز که بیشتر به صورت انفرادی و در منازل انجام شد، پیگیر اجرای این پویش به صورت جمعی شدیم. هدف ما از این پویش تقویت ارتباط عمومی بین مردم ایران و فلسطین است تا جایی که بتوانیم فراتر از فضای دیپلماتیک که مسئولین و دستگاههای سیاسی رقم میزنند ارتباط موثرتری بین بدنه مردمی داشته باشیم.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای ما برای تقویت ارتباطات، ارتباط بانوان دو کشور بود. زیرا به دلیل محدودیتهای ارتباطی و ممنوعیتهای مرزی امکان ایجاد شکاف و سوءتفاهم زیاد میشود. در این شرایط حرکتهای مردمی بهترین راه برای نزدیک کردن دلهای ملتها و پر کردن شکافهاست.
سلطانی درباره پویش مقلوبه به عنوان نماد مقاومت توضیح داد: مقلوبه یک غذای سنتی در منطقه شامات و مشخصاً فلسطین به شمار میرود اما فقط یک غذای عادی نیست، بلکه در فلسطین خصوصاً قدس اشغالی به نماد پیروزی قدس و واژگون شدن سلطه دشمنان قدس تبدیل شده است. سرو مقلوبه یک عمل حاوی پیام تلقی میشود.
او ادامه داد: برگرداندن قابلمهها (به عنوان بخشی از فرآیند طبخ این غذا) برای این رژیم غاصب پیام دارد و به آنها یادآوری میکند که مثل قابلمه مقلوبه محکوم به واژگونی هستند. پیام دیگر مقلوبه و صرف آن در صحن مسجد الاقصی ناظر به ممنوعیت بردن قابلمه به مسجد است که مرابطات مسجدالاقصی علی رغم ممنوعیتها هر بار به شکلی قابلمهها را به داخل مسجد میبرند و با این کار به سربازان صهیونیست یاداور میشوند قدمت حضور و آشنایی ما به گوشه و کنارههای مسجدالاقصی بیش از شماست
به عنوان مثال دسامبر ٢٠١٧ بود که ترامپ اعلام کرد، قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد. همان روز مرابطات یعنی زنانی که خودشان را خادم قدس و آرمانهای فلسطین میدانند با قابلمههای مقلوبه به محوطه مسجدالاقصی آمدند و جواب ترامپ را دادند.
صهیونیستها روی برگرداندن قابلمه مقلوبه حساسیت نشان میدهند و به خوبی پیام و فلسفه این کار را متوجه شدهاند وی گفت: نکته جالب توجه اینجاست که صهیونیستها هم به روی برگرداندن قابلمه مقلوبه حساسیت نشان میدهند و به خوبی پیام و فلسفه این کار را متوجه شدهاند.
وی در خصوص گروه المرابطات نیز توضیح داد: در شهر قدس عدهای از زنان هستند که نام خود را از آیه ۲۰۰ سوره مبارکه آل عمران گرفتهاند و با عنوان المرابطات شناخته میشوند و محافظت از مسجدالاقصی تا نجات کامل از شر صهیون را تکلیف اصلی خود میدانند و این تکلیف در تمام مناسبات زندگی آنها ظهور و بروز دارد.
سلطانی، مرابطات را قلب تپنده مبارزات قدس دانست و با اشاره به اینکه تنها یکی از فعالیتهای مرابطات پخت مقلوبه است، تصریح کرد: جمع مرابطات فعالیتهای گستردهای دارند و تمام شئون زندگی اعضای المرابطات با موضوع حمایت از قدس و حفاظت از مسجد الاقصی گره خورده است.
وی ادامه داد: برگزاری آئینهای عبادی و برپاکردن نماز جماعت و جلسات آموزش قرآن در محوطه مسجد الاقصی و انتشار تازهترین اخبار از فلسطین از شیوههای مبارزاتی آنهاست. بخش عمده مخابره اخبار وضعیت امروز غزه مرهون تلاشهای المرابطات است. حتی شیوه آنها در تربیت فرزند هم از شئون مبارزاتی آنهاست. اینجا فقط بحث پخت مقلوبه مطرح نیست بلکه سخن از یک نوع سبک زندگی است. نمونهای از یک سبک جهادی و مبارزاتی زنانه در مسجد الاقصی است که یک قسمتش پخت مقلوبه بود اما در حقیقت پشت زمینه زندگی مبارزاتی آنها به این حرکت معنا بخشیده است.
وی در خصوص اجرای پویش مقلوبه به صورت جمعی در حرم مطهر احمد ابن موسی (ع) توضیح داد: با توجه به استقبال بانوان شیرازی از این پویش در سال گذشته، امسال سعی کردیم علاوه بر همراهانی که با ارسال فیلم و عکس پخت مقلوبه از منزل خود به پویش میپیوندند منسجمتر و با ملاحظات رسانهای بهتر این کار را به صورت جمعی در چندین مکان که نشانگر هویت شیراز باشد انجام دهیم. این پویش همچون گذشته در سایر شهرهای ایران نیز در حال اجراست و خروجی آن تا روز قدس از طریق شبکههای بین المللی و پیج فعالان حامی فلسطین به اطلاع خواهران و برادران فلسطینی خواهد رسید.
به گزارش مهر بعد از اجرای برنامه در شبهای قدر در شیراز، بانوان حامی فلسطین در قشم، مشهد، کرمان و مسجد تاریخی ورامین نیز به این پویش پیوستند و همچنان این پویش در شهرهای مختلف در حال گسترش است. تا روز قدس این پیام همدلی از شهرهای مختلف ایران از طریق شبکههای بین المللی به مبارزان فلسطینی خواهد رسید.
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