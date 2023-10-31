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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۲

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان:

سمنان پایتخت کتاب ایران شد

سمنان پایتخت کتاب ایران شد

سمنان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از انتخاب سمنان به عنوان پایتخت کتاب ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح لاله زاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ارشاد اسلامی سمنان با بیان اینکه مراسم انتخاب پایتخت ایران برگزار شد، تاکید کرد: سمنان در این مراسم به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد.

وی با بیان اینکه سمنان در بین بیش از ۱۰۰ شهر ایران در ابتدا داوطلب پایتخت کتاب بود که در بین ۱۰ نامزد نهایی توانست بیشتری رأی را به خود اختصاص دهد، افزود: این انتخاب می‌تواند در توسعه مطالعه بسیار تأثیرگذار باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین گفت: لوح «شهر پایتخت کتاب ایران» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استاندار سمنان تقدیم خواهد شد

کد مطلب 5926752

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