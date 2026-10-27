۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اهواز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت‌زنی در سطح شهرستان اهواز به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به بازرسی از خودروی توقیفی پرداخته و موفق شدند ۳۰ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل شده بود را کشف کنند که کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف‌شده را بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.