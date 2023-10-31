به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع خودرو که در سالن روزبه دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان برگزار شد، با بیان اینکه امروز سرعت واردات خودرو به کندی انجام می‌شود، گفت: بی‌شک یکی از بهانه‌جویی‌ها در این حوزه مربوط به مسائل ارزی است، این در حالی است که این اقدام به هر حال باید صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت خودرو موضوعی دور از ذهن نیست، اظهار کرد: برای اینکه موضوع کاهش قیمت خودرو به معنای واقعی کلمه محقق شود، باید واردات خودرو انجام و بازار در این عرصه اشباع شود که در این حالت خودروسازان تلاش می‌کنند علاوه بر بالا بردن کیفیت محصولات خود، قیمت خودروهای تولیدی را نیز کاهش دهند.

این نماینده مجلس با یادآوری اینکه طرح واردات خودرو به دلیل قطع آن در مقطعی از زمان باعث انباشت این موضوع شده است، تصریح کرد: آماری که از واردات خودرو در طول یک سال داریم بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه بوده، این در حالی است که این موضوع چند سال اتفاق نیفتاد و همین موضوع باعث شد تا موضوع واردات خودرو به یک طرح انباشت شده تبدیل شود.

طاهری با تاکید بر اینکه بحث کیفیت خودرو همواره یکی از دغدغه‌ها در این حوزه بوده و کیفیت در خودرو به معنای تنوع خودرو، امنیت خودرو و نیز مصرف سوخت است، ادامه داد: وقتی موضوع واردات خودرو مطرح شد، اولین اقدام این بود که دولت یک برنامه زمان‌بندی برای تحقق آن تعیین کند که به دلیل عملیاتی نشدن آن، شاهد استیضاح وزیران در این حوزه بودیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه نماینده مجلس قانون‌گذاری است، نه خودروسازی، خاطرنشان کرد: وقتی نماینده مجلس در حوزه قانون‌گذاری به وظیفه خود عمل کرده اما در آن سوی میدان، مسائل تحقق نمی‌آید، تنها کاری که یک نماینده می‌تواند در راستای حسن اجرای قانون انجام دهد، استیضاح وزیر است که در همین راستا شاهد استیضاح وزیر صمت بودیم.

وی با یادآوری اینکه اگر در مقطعی شاهد تثبیت قیمت خودرو علی‌رغم ضرر و زیان خودروساز بودیم؛ به خاطر این بود که مدیریت این بخش توسط دولت انجام می‌شد، اضافه کرد: علاوه بر این امروز دیگر حداقل در شرکت‌های بزرگ به دلیل ساخت قطعات توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، شاهد دپوی خودرو نیستیم، در حالی که این موضوع در گذشته انجام می‌شد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که کیفیت و قیمت خودروها با هم در تناقض هستند، با بیان اینکه این دو مقوله جدا از هم بوده و باید به صورت جداگانه به آن پرداخت، عنوان کرد: در خصوص شورای رقابت نیز باید گفت که تعیین قیمت دستوری برای کالاهای انحصاری یک امر ضروری بوده اما معتقدیم این قیمت‌گذاری باید با توجه به تحلیل واقعی انجام شود.