هشدار زرد هواشناسی؛ باد شدید و گردوخاک در راه کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این هشدار با توجه به افزایش گرادیان فشاری و افزایش سرعت وزش باد صادر شده است.

وی افزود: این سامانه از یکشنبه ۲۵ مرداد آغاز شده و تا چهارشنبه ۲۸ مرداد در مناطق مختلف استان فعال خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، احتمال خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا از مخاطرات این سامانه جوی است.

وی با اشاره به گستره فعالیت سامانه، تصریح کرد: شهرستان‌ها و مناطق باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، لیشتر، لنده، بهمئی، لیکک، یاسوج، مارگون و دنا، از جمله مناطق تحت تأثیر این شرایط جوی هستند.

کرمی درباره آثار احتمالی این سامانه هشدار داد و گفت: احتمال خسارت به سازه‌های سبک، سقوط اشیا، گسترش آتش‌سوزی و آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان از شهروندان خواست در زمان وزش باد شدید از تردد و توقف در مجاورت درختان کهنسال، تیرهای برق و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

کرمی همچنین بر ضرورت محکم کردن سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی، داربست‌ها، پوشش گلخانه‌ها و سایر سازه‌های سبک تأکید کرد.

وی از کشاورزان خواست با توجه به شرایط جوی، از سمپاشی و کودپاشی هوایی خودداری کرده و پوشش‌های پلاستیکی زمین‌های کشاورزی را محکم کنند.

مدیرکل هواشناسی استان همچنین نسبت به روشن کردن آتش در فضای باز، به‌ویژه در جنگل‌ها و مراتع هشدار داد و گفت: با توجه به افزایش سرعت باد، کوچک‌ترین آتش می‌تواند به‌سرعت گسترش پیدا کند.

وی در پایان توصیه کرد شهروندان هنگام وزش باد شدید در و پنجره‌ها را بسته نگه داشته و از قرار دادن گلدان و اشیای سبک در بالکن و پشت‌بام خودداری کنند.