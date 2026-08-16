هشدار زرد هواشناسی؛ باد شدید و گردوخاک در راه کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این هشدار با توجه به افزایش گرادیان فشاری و افزایش سرعت وزش باد صادر شده است.
وی افزود: این سامانه از یکشنبه ۲۵ مرداد آغاز شده و تا چهارشنبه ۲۸ مرداد در مناطق مختلف استان فعال خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، احتمال خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا از مخاطرات این سامانه جوی است.
وی با اشاره به گستره فعالیت سامانه، تصریح کرد: شهرستانها و مناطق باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، لیشتر، لنده، بهمئی، لیکک، یاسوج، مارگون و دنا، از جمله مناطق تحت تأثیر این شرایط جوی هستند.
کرمی درباره آثار احتمالی این سامانه هشدار داد و گفت: احتمال خسارت به سازههای سبک، سقوط اشیا، گسترش آتشسوزی و آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان از شهروندان خواست در زمان وزش باد شدید از تردد و توقف در مجاورت درختان کهنسال، تیرهای برق و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
کرمی همچنین بر ضرورت محکم کردن سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، داربستها، پوشش گلخانهها و سایر سازههای سبک تأکید کرد.
وی از کشاورزان خواست با توجه به شرایط جوی، از سمپاشی و کودپاشی هوایی خودداری کرده و پوششهای پلاستیکی زمینهای کشاورزی را محکم کنند.
مدیرکل هواشناسی استان همچنین نسبت به روشن کردن آتش در فضای باز، بهویژه در جنگلها و مراتع هشدار داد و گفت: با توجه به افزایش سرعت باد، کوچکترین آتش میتواند بهسرعت گسترش پیدا کند.
وی در پایان توصیه کرد شهروندان هنگام وزش باد شدید در و پنجرهها را بسته نگه داشته و از قرار دادن گلدان و اشیای سبک در بالکن و پشتبام خودداری کنند.
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