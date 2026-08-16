به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری گلستان، با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: سفر به گلستان و بهره‌برداری رسمی از پروژه‌های حوزه ارتباطات در آغاز این ماه مبارک را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم اجرای این طرح‌ها برای مردم استان خیر و برکت به همراه داشته باشد.

وی با قدردانی از میزبانی مردم گلستان و تلاش‌های استاندار این استان افزود: حضور استاندار گلستان در هیئت دولت و پیگیری‌های ایشان، موجب دلگرمی برای اجرای اتفاقات ویژه و اقدامات مؤثر در استان شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان را استانی با تنوع قومی و فرهنگی گسترده توصیف کرد و گفت: گلستان حقیقتاً رنگین‌کمانی از اقوام و فرهنگ‌های مختلف است و همین تنوع، ظرفیت‌های ارزشمندی برای استان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: حضور آیت‌الله نورمفیدی نیز در مسیر تقویت انسجام و وحدت در استان نقش مؤثری داشته است، اما مردم فرهیخته گلستان نیز با افتخاراتی که در طول تاریخ رقم زده‌اند، مسئولیت ما را برای خدمت بیشتر به این خطه از کشور مضاعف می‌کنند.

حمایت نمایندگان از توسعه ارتباطات گلستان

وزیر ارتباطات با قدردانی از نمایندگان مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان استان همواره حامی دولت بوده‌اند و در پیگیری مطالبات مردم، تلاش‌های شبانه‌روزی داشته‌اند.

وی با اشاره به حضور جمشید قائم‌مقام، نماینده مردم رامیان و آزادشهر، در این نشست افزود: ایشان از دوستان و برادران عزیز ما هستند و پیگیری‌ها و حمایت‌های نمایندگان استان برای مجموعه ارتباطات کشور بسیار دلگرم‌کننده است.

وی تأکید کرد: آشنایی نمایندگان استان با مسائل اجرایی و مشکلات موجود از نزدیک، ظرفیت مهمی برای کمک به پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و رفع موانع در گلستان محسوب می‌شود.

بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی گلستان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی در این سفر گفت: امروز فرصتی فراهم شد تا بخشی از پروژه‌های حوزه ارتباطات استان به صورت رسمی به بهره‌برداری برسد و امیدواریم این طرح‌ها بتواند سطح دسترسی مردم به خدمات ارتباطی و فناوری را ارتقا دهد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه وزارت ارتباطات و همکاران این وزارتخانه، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری را با هدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور دنبال می‌کنند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در جنگ‌های اخیر، برای شهدای این حوادث طلب رحمت و مغفرت کرد و گفت: امیدواریم به برکت خون شهدا و با مجاهدت و جانفشانی نیروهای مسلح، شرایط حاکم بر کشور با عزت و سربلندی مردم ایران به پایان برسد.