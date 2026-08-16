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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

تیراندازی در آمریکا ۵ کشته و زخمی بر جای گذاشت

تیراندازی در آمریکا ۵ کشته و زخمی بر جای گذاشت

تیراندازی‌ در داخل پارک «چارلز یانگ» در ایالت کنتاکی آمریکا منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چهار تن دیگر، از جمله دو کودک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در یک حادثه تیراندازی‌ که داخل پارک چارلز یانگ در شهر لکسینگتون واقع در ایالت کنتاکی آمریکا رخ داد، یک نفر کشته و چهار تن دیگر از جمله دو کودک، زخمی شدند.

این تیراندازی حدود ساعت ۶:۴۸ عصر به وقت محلی و در جریان یک رویداد اجتماعی سالانه موسوم به «روز محله شرقی» در منطقه خیابان میدلند اونو رخ داد.

پلیس اعلام کرد پنج نفر بر اثر اصابت گلوله زخمی شدند و به بیمارستانی محلی منتقل شدند که یکی از آنان بر اثر شدت جراحات جان باخت.

چهار مصدوم شامل یک کودک ۴ ساله، یک نوجوان ۱۴ ساله و دو بزرگسال هستند که جراحاتشان «غیر وخیم» توصیف شده است.

مقامات تأیید کردند که هیچ تهدید جاری‌ای برای عموم وجود ندارد؛ اما تاکنون هویت قربانی اعلام نشده و هیچ مظنونی نیز بازداشت نشده است.

اندی بشیر، فرماندار کنتاکی، در پی این حادثه در شهر وضعیت اضطراری اعلام کرد تا حضور پلیس تقویت شود و از مأموران شیفت سوم خواسته شد فوراً سر کار حاضر شوند. در محل حادثه شماری از فعالان محلی حضور داشتند که پیش از رسیدن تیم‌های امدادی به کمک مصدومان شتافتند.

کد مطلب 6918091

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