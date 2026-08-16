https://mehrnews.com/x3cPfh ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲ کد مطلب 6917833 استانها یزد استانها یزد ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲ دو قلاده پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش «کمکی» بهاباد یزد- دو پلنگ ایرانی در پناهگاه «کمکی» بهاباد یزد دیده شدند، این لحظات نادر توسط محیطبان جواد شکوهی ثبت شده است. دریافت 1 MB کد مطلب 6917833 کپی شد مطالب مرتبط ثبت تصویر پلنگ جوان در پناهگاه حیاتوحش کمکی بهاباد یزد روایت ۱۶۹ شب پایداری مردم بهاباد در سنگر خیابان عباسیان: تراژدی انقراض یوزپلنگ ایرانی برای جمعیت محدود پلنگ تکرار نشود آبشخور حیاتوحش زارکوئیه شهرستان بهاباد احیا شد ثبت زادآوری پلنگ ایرانی برای در پناهگاه حیات وحش کمکی بهاباد دومین دوره جشنواره ملی هنری «نسل امید» در یزد برگزار میشود برچسبها بهاباد پلنگ پلنگ ایرانی
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