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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

دو قلاده پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش «کم‌کی» بهاباد

دو قلاده پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش «کم‌کی» بهاباد

یزد- دو پلنگ ایرانی در پناهگاه «کم‌کی» بهاباد یزد دیده شدند، این لحظات نادر توسط محیط‌بان جواد شکوهی ثبت شده است.

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کد مطلب 6917833

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