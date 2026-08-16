به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی پیش از ظهر یکشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی کردستان اظهار کرد: ورزش‌های رزمی استان سابقه قابل توجهی در پرورش قهرمان، مربی و داور ملی دارد و در سال‌های گذشته نمایندگان کردستان در ترکیب تیم‌های ملی حضور داشته‌اند.

وی افزود: اگرچه با جدا شدن برخی رشته‌ها و حرکت آنها به سمت ساختارهای مستقل، بخشی از وزن و گستره فعالیت این هیئت کاهش یافته است، اما ظرفیت‌های موجود همچنان قابل توجه بوده و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب این جایگاه را دوباره تقویت کرد.

خاکی درباره درخواست اعضای مجمع برای اختصاص سالن ورزشی به هیئت‌ها گفت: با توجه به تعداد بالای هیئت‌ها و انجمن‌های ورزشی در استان، اختصاص یک فضای مستقل به هر رشته عملاً امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: استان دارای ۵۶ هیئت و انجمن استانی و حدود ۳۸۵ هیئت شهرستانی است و امکانات ورزشی موجود باید میان رشته‌های مختلف تقسیم شود.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: انتظار می‌رود هیئت‌ها ضمن پیگیری مطالبات خود، از ظرفیت اماکن موجود به شکل برنامه‌ریزی‌شده استفاده کنند و برای توسعه فعالیت‌هایشان تنها به منابع دولتی وابسته نباشند.

هیئت‌ها برای درآمدزایی برنامه داشته باشند

خاکی یکی از محورهای مهم فعالیت هیئت‌های ورزشی را توجه به منابع درآمدی دانست و اظهار کرد: برخی رشته‌های ورزشی از ظرفیت مناسبی برای درآمدزایی از محل برگزاری دوره‌های آموزشی، مسابقات، کارگاه‌ها و فعالیت‌های مرتبط برخوردارند و باید برای استفاده از این ظرفیت‌ها برنامه داشته باشند.

وی خطاب به اعضای هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی کردستان گفت: مطالبه‌گری از دستگاه ورزش ضروری است، اما در کنار آن باید عملکرد خود هیئت نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و برای افزایش فعالیت‌ها و جذب منابع برنامه مشخص وجود داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: هیئت‌ها باید با ارائه برنامه سالانه، تعیین اهداف و مشخص کردن مسیر فعالیت، امکان حمایت و تخصیص اعتبار را نیز فراهم کنند.

فعال شدن هیئت‌های شهرستانی ضروری است

خاکی با اشاره به اهمیت حضور مسئولان هیئت‌ها در جلسات و برنامه‌های اجرایی گفت: مسئولیت در هیئت ورزشی صرفاً عنوان مدیریتی نیست و فردی که این مسئولیت را پذیرفته باید برای توسعه رشته خود در شهرستان و استان وقت بگذارد.

وی ادامه داد: ارتباط مستمر با اداره ورزش و جوانان، ارائه گزارش عملکرد و حضور در جلسات می‌تواند به شناسایی بهتر مشکلات و رسیدن به راهکارهای عملی کمک کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به بازدیدهای انجام شده از شهرستان‌ها گفت: هدف از این بازدیدها شنیدن مطالبات هیئت‌ها و بررسی مشکلات آنها بوده و موارد مطرح‌شده نیز در برنامه‌های اداره کل قرار خواهد گرفت.

خاکی یکی دیگر از چالش‌های موجود در برخی رشته‌های رزمی را تعدد سبک‌ها و نبود هماهنگی کافی در فرآیند صدور احکام و برگزاری دوره‌ها عنوان کرد و گفت: اجرای دوره‌های آموزشی باید مطابق ضوابط رسمی و با کدهای مشخص انجام شود تا مدارک صادرشده از اعتبار لازم برخوردار باشند.

وی افزود: هر دوره‌ای که بدون طی فرآیند قانونی برگزار شود، می‌تواند برای ورزشکاران و مربیان ابهام ایجاد کند؛ بنابراین لازم است هیئت‌ها و سبک‌های فعال از مسیرهای رسمی فدراسیون و وزارت ورزش پیروی کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر ضرورت نظم اداری و مالی هیئت‌ها اظهار کرد: ثبت برنامه‌ها، رعایت مقررات و شفافیت مالی از الزامات فعالیت رسمی هیئت‌های ورزشی است.

جدایی رشته‌های المپیکی فرصتی برای توسعه است

خاکی درباره جدا شدن برخی رشته‌های رزمی و حرکت آنها به سمت حضور در بازی‌های آسیایی و المپیک نیز گفت: این تغییرات اگر به شکل صحیح مدیریت شود، می‌تواند برای سایر رشته‌های باقی‌مانده نیز فرصت ایجاد کند.

وی افزود: ورود رشته‌های جدید به ساختارهای مستقل، زمینه سازماندهی بهتر آنها را فراهم می‌کند و هیئت‌های باقی‌مانده نیز می‌توانند با تمرکز بیشتر بر ظرفیت‌های خود، مسیر رشد و توسعه را دنبال کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان تأکید کرد: کسب مدال در رویدادهای بزرگ ورزشی نیازمند برنامه‌ریزی چندساله است و استان‌ها باید از هم‌اکنون برای شناسایی و پرورش استعدادها سرمایه‌گذاری کنند.

خاکی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی ورزش‌های رزمی استان گفت: کردستان در حوزه مربیگری و داوری نیروهای توانمندی دارد که سابقه حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را دارند و باید زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیت فراهم شود.

وی از مدیریت فدراسیون ورزش‌های رزمی برای توجه بیشتر به نیروهای استان قدردانی کرد و افزود: انتظار داریم مربیان و داوران کردستان در دوره‌ها، مسابقات و برنامه‌های ملی و بین‌المللی سهم بیشتری داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان خاطرنشان کرد: هر اندازه ارتباط میان هیئت استان، فدراسیون و بدنه ورزش‌های رزمی بیشتر شود، امکان استفاده از ظرفیت نیروهای بومی نیز افزایش خواهد یافت.

خاکی در پایان بر ضرورت تعامل میان اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیون و هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی کردستان تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های خوبی در استان وجود دارد و با فعال شدن هیئت‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از توان مربیان و داوران می‌توان بار دیگر شاهد حضور پررنگ ورزشکاران کردستان در سطح ملی و بین‌المللی بود.