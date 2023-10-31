عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری تبریز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در آغاز عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری اظهار کرد: هوشمندسازی و مدیریت پایدار از اهداف مدیریت شهری جدید تبریز است که زیرساخت‌های آن همچون فیبر نوری باید ایجاد شود.

وی افزود: مطابق قرارداد منعقد شده با شرکت سرمایه‌گذار ۲۴۰ کیلومتر فیبر نوری در تبریز اجرا می‌شود.

هوشیار خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز در دو سال گذشته با بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی خود ۷۰ کیلومتر فیبر نوری احداث کرده است که پروژه فعلی طرح توسعه فیبر نوری تبریز است.

وی اضافه کرد: برنامه شهرداری تبریز توسعه ۷۰۰ کیلومتری فیبر نوری و بهره‌مندی عموم شهروندان از این تکنولوژی است که در قبال آن درآمد پایدار شهری نصیب شهرداری تبریز می‌شود.

شهردار تبریز با اشاره به قرارداد ۱۸ ماهه احداث فیبر نوری یادآور شد: تلاش شهرداری تبریز تکمیل این پروژه در کمترین زمان ممکن و ارائه خدمات بهینه به شهروندان است.

وی افزود: در فاز اول پروژه فیبر نوری تبریز حجم سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و تلاش می‌شود در فاز دوم که ۴۵۰ کیلومتر است برای کسب و کارهای خانگی نیز خدماتی ارائه کنیم.

هوشیار با اشاره به برنامه دولت در توسعه هوشمندسازی شهرها نیز گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که تمام ظرفیت‌های خود را به سمت منافع ملی سوق دهیم تا توسعه پایدار شتاب بیشتری گیرد.

وی با اشاره به دغدغه کلانشهرهای کشور در موضوعاتی چون ترافیک، مشکلات زیست محیطی و پسماند عنوان کرد: راهکارهای ما در این حوزه‌ها موقتی است ولی در دنیا مسیرهای تسهیل‌یافته‌ای برای این معضلات وجود دارد که بر پایه هوشمندسازی صورت گرفته است.

شهردار با اشاره به عقب ماندگی این شهر در حوزه فیبر نوری به نسبت سایر کلانشهرها ابراز داشت: با توجه به ۷۰ کیلومتر فیبر نوری کار شده توسط شهرداری تبریز در دو سال گذشته، تلاش می‌کنیم با تسهیل امور طرح توسعه فیبر نوری تبریز در کمترین زمان ممکن انجام شود.

وی اضافه کرد: با عقد قرارداد جدید، اجرای پروژه فیبر نوری سرعت بیشتری یافته و در بحث هوشمندسازی و رفع مشکلات شهری کمک می‌کند.

هوشیار با اشاره به هزینه‌کرد هزار میلیارد تومانی شهرداری تبریز در حوزه سلامت و ورزش در سال جاری نیز گفت: سیاست‌های غلط در حوزه سلامت و ورزش موجب عقب‌ماندگی شهرها از استانداردهای جهانی شده است و خواسته مدیریت شهری تلاش در حوزه سلامت جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: تبریز از ابتدای سال جاری حتی یک روز هوای ناپاک نداشته و تفاوت معناداری با دیگر کلانشهرها در این حوزه‌ها دارد و تلاش داریم این روند تا پایان سال حفظ شود.

شهردار تبریز با اشاره به افزایش مستمر هزینه‌های جاری شهرداری‌ها نیز گفت: باید پنجره‌ای برای کسب درآمد پاک وجود داشته باشد که مردم نیز از این محل منتفع شوند.