به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای حمایت از طرح چهار ماده ای رئیس جمهور چین با هدف برقراری امنیت پایدار و توسعه مشترک در منطقه خلیجفارس اعلام کرده که این مسئله در دیدار وزرای امور خارجه دو کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت.
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، اخیرا در دیدار با خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی در پکن، طرحی چهار مادهای برای ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه پیشنهاد کرده بود.
این طرح شامل پایبندی به اصل همزیستی مسالمتآمیز، احترام به حاکمیت ملی، پایبندی به حاکمیت قانون بینالملل و هماهنگی بین توسعه و امنیت، پس از تجربه منطقه از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامدهای آن است.
