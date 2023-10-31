دیدار دیپلماتیک فرمانده مرزبانی خوزستان و فرمانده منطقه چهار عراق

به گزارش خبرنگار مهر، در خصوص حل مسائل و مشکلات جاری مشترک در مرزهای دو کشور خصوصاً مرزهای زمینی و رودخانه بین المللی اروند رود، پایانه‌های مرزی شلمچه، نشست مشترکی با حضور سردار «لطفعلی پاکباز» و جمعی از کارشناسان امور مرزی خوزستان و هیأت متشکله از منطقه چهارم مرزبانی عراق به سرپرستی سرلشکر «ظافر شلال مزهر» فرمانده مرزبانی منطقه چهارم جمهوری عراق به میزبانی هیئت عراقی در شهر بصره کشور عراق برگزار شد.

بنا به این گزارش در این نشست مشترک طرفین پس از بحث و بررسی مسائل مرزی دو کشور در حوزه‌های امنیتی و مرزی، مبارزه با قاچاق کالا و عابر غیرمجاز، توسعه روابط اقتصادی، روان سازی ترانزیت پایانه‌های مرزی و حل مشکلات حوزه گمرکات دو کشور به گفتگو پرداختند.

فرمانده مرزبانی خوزستان در حاشیه این نشست به خبرنگار مهر گفت: با توجه به برنامه ریزی های قبلی جلسه تعاملی با همتای عراقی خود داشتیم که در این جلسه مباحث و مسائل مرزی مورد بررسی قرار گرفت و توافقاتی در این رابطه انجام شد.

سردار پاکباز در ادامه ضمن تاکید بر کنترل بیشتر مرزها و ترددات مرزی و رعایت قوانین و مقررات اظهار کرد: مرزبانان هر دو کشور با توانمندی که دارند در بحث امنیت مرزها تلاش مضاعفی خواهند داشت و در این زمینه به توافقات بسیار خوبی از جمله گشت‌های هم زمان و مشترک در نقاط مرزی و اروند رود رسیده‌ایم.

در ادامه سرلشکر «ظافر شلال مزهر» فرمانده منطقه چهارم مرزبانی عراق بیان کرد: بین ۲ کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق عهد برادری و اخوت برقرار است، این ۲ کشور دارای مشترکات زیادی هستند و تلاش می‌شود تا با برگزاری این نشست‌های مرزی امنیت در مرز ۲ کشور حفظ و ارتقا یابد.

در ادامه، فرماندهان مرزبانی استان خوزستان و منطقه چهارم عراق با اظهار رضایت از حسن همجواری و ایدئولوژی‌های مکتبی ۲ ملت بزرگ ایران و عراق، رفع برخی موانع در ترددهای مرزی و افزایش تعاملات مرزی در جهت بهبود و تثبیت امنیت پایدار در هر دو سوی مرزهای ایران و عراق ابراز داشتند.

بر اساس این گزارش، ساماندهی شناورهای صیادی و تجاری در اروند رود، تأمین امنیت رودخانه بین المللی اروند، تسهیل در کشتیرانی، ایجاد لایه‌های امنیتی و افزایش تعاملات در راستای تحکیم روابط بین دو کشور همسایه از بخش‌های دیگر این دیدار دیپلماتیک بود.

در این دیدار رسمی و دیپلماتیک که با استقبال ویژه فرمانده مرزبانی منطقه چهارم عراق همراه بود پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، تفاهم نامه‌ای تنظیم و به امضای سردار «پاکباز» فرمانده مرزبانی خوزستان و سرلشکر «ظافر شلال مزهر» فرمانده منطقه چهارم مرزبانی عراق رسید.