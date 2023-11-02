زمینه کار و تلاش در سایه امنیت و انسجام در کردستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ابراهیم رئیسی صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران در فرودگاه سنندج اظهار کرد: خرسندم که امروز در سنندج و در کردستان استان فرهنگ و هنر استان صفا و وفا، استان وفاداری به انقلاب اسلامی، استان پایمردی، مقاومت، ایستادگی در برابر دشمنان و استان شهدا و جانبازان و سرافرازان و چهره‌های ماندگار و مفاخر نه فقط کردستان بلکه ایران اسلامی هستم.

وی افزود: ادای احترام می‌کنیم به خانواده شهدا بزرگانی که امنیت استان را مدیون آنها هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به وجود وحدت و انسجام در کردستان، بیان کرد: در سایه امنیت و انسجام زمینه کار و تلاش برای کردستان مهیا است.

وی با بیان اینکه در دور اول سفر ضرورت‌ها را بررسی کردیم، عنوان کرد: گزارش‌ها حاکی است بسیاری از طرح‌ها اجرایی شده و بخشی در دست اقدام است.

رئیس بیان کرد: سفر دور دوم پیگیری مصوبات سفر اول است و اولویتهای استان نیز بررسی می‌شود.

وی اضافه کرد: باید به میزانی به استان‌ها سفر کرد که کارها پیگیری واجرایی شده و حضور مسئولان استان، علما، نمایندگان استان، فرماندهان نظامی و انتظامی تلاش و فعالیت آنها وحضور در کنار مردم کارها را سهل و آسان می‌کند.

وی گفت: پنج شنبه و جمعه را در کردستان حضور داریم و بخشی از پروژه‌ها را بازدید می‌کنیم تا گام بلندی در جهت توسعه یافتگی و رفع مشکلات مردم کردستان که مردمانی متدین و پایبند به مبانی و اصول اسلام بوده و هستند، برداریم.