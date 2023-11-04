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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۷:۳۵

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛

هوای تهران امروز آلوده است

هوای تهران امروز آلوده است

میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم‌اکنون بر روی عدد ۱۲۳ قرار گرفته و وضعیت هوا نارنجی و برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۲۳ قرار گرفته و وضعیت هوا نارنجی و برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۰۴ قرار داشت و هوا ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

تهران از ابتدای سال ۸ روز هوای پاک، ۱۶۹ روز هوای قابل قبول، ۴۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۲۸ روز هوای قابل قبول، ۸۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۸ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 5929411

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