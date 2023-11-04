هوای تهران امروز آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۲۳ قرار گرفته و وضعیت هوا نارنجی و برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۰۴ قرار داشت و هوا ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

تهران از ابتدای سال ۸ روز هوای پاک، ۱۶۹ روز هوای قابل قبول، ۴۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۲۸ روز هوای قابل قبول، ۸۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۸ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.