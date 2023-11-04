محمد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اقدامات در راستای احیای یوزپلنگ آسیایی بیان کرد: طرح ممنوعیت چرای دام در پارک ملی توران به منظور حفاظت از گونه‌های نادر جانوری خصوصاً یوزپلنگ آسیایی از آذرماه امسال اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه نشست بررسی وضعیت قشلاق چرای دام در توران شاهرود با حضور کارشناسان محیط زیست، منابع طبیعی و دیگر نهادها برگزار شد، افزود: ممنوعیت چرا در زمره مصوبات این نشست است.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه در این نشست مقرر شد تیم‌های پایش با مشارکت کارشناسان اداره محیط زیست، منابع طبیعی، امور عشایری و دامپزشکی تشکیل شود، بیان کرد: نظارت دقیق بر نحوه ورود و خروج دام عشایر به محدوده مجاز پارک ملی توران از آذرماه اجرایی می‌شود.

حمیدی با بیان اینکه ورود دام به منطقه مجاز توران الزاماتی نیز خواهد داشت، گفت: دام‌هایی که وارد منطقه می‌شوند می‌بایست واکسن‌های استاندارد را دریافت کرده باشند تا شاهد عدم ورود بیماری‌ها از اقصی نقاط مختلف کشور به توران نباشیم.

وی با بیان اینکه کنترل سگ‌های گله به لحاظ کمی و همچنین پایش سلامت از دیگر اقداماتی است که از آذرماه صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: تمام این اقدامات برای حفظ گونه‌های نادر جانوری موجود در توران به خصوص یوز و گور است.