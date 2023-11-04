برگزاری جلسه ستاد پیشگیری وکنترل بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد ملی پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به ریاست مجتبی نوروزی، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد. نوروزی در این خصوص گفت: اهمیت این بیماری و نقش آن در امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و سلامت و بهداشت جامعه بسیار بالاست و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو این ستاد نسبت به ایفای نقش خود در پیشگیری و کنترل از بیماری مذکور اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: انتظار است تشکل‌ها اطلاع رسانی‌های تخصصی و آموزشی را با زیر مجموعه خودشان جهت پیشگیری دنبال کنند.

در ادامه سعید کرمی، سرپرست دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی کشور به ارائه گزارشی در ارتباط با وضعیت بیماری در سال‌های گذشته در کشورهای جهان و کشورهای همسایه و کانون‌های بیماری پرداخت و انتظارات سازمان دامپزشکی کشور از دستگاه‌های مسئول در ستاد ملی را تشریح کرد.