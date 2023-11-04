۱۳ آبان نماد تقابل کفر و ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده پیش از ظهر شنبه در جریان برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در اردبیل اظهار کرد: در ۴۴ سال اخیر دشمنان بعد از ناکامی در غلبه بر جمهوری اسلامی ایران به حیله‌ها و نیرنگ‌های مختلف متوسل شدند اما نتیجه همه این طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها خوار و ذلیل شدن خود آنها بوده است.

وی تصریح کرد: امروز نیز در جبهه دیگر به بهانه انتقام از امت اسلامی، مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه را به قربانگاه شهادت سوق می‌دهند در حالی که این نبرد وحشیانه و بی‌رحمانه نشان از کم‌عقلی و نابخردی غرب است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: آمریکا به دست رژیم صهیونیستی وحشیگری دیگری را در غزه آغاز کرده و قطعاً نتیجه این وحشیگری‌ها جز خوار و ذلیل شدن آنها در صحنه دیگر تقابل با جهان اسلام چیز دیگری نخواهد بود.

حجت‌الاسلام ستوده افزود: یوم‌الله ۱۳ آبان روز تجلی قدرت امت اسلامی در برابر نظام کفر است و قطعاً در این روز نماد و نشانی از عظمت امت اسلامی را در استکبارستیزی واقعی شاهد خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این روز اقشار مختلف مردم به صحنه آمدند تا بار دیگر اعلام کنند که جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی پایدار نخواهد بود و عاقبت این حرکت نمایشی از پیروزی جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر خصم زمان خواهد بود.

حجت‌الاسلام ستوده اضافه کرد: باید با صبر و بردباری در برابر قدرت نمایی پوشالی نظام استکباری بایستیم و بیش از این اجازه ندهیم تا سران این رژیم زمینه ذلت و خواری را برای جامعه اسلامی فراهم کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت و همگرایی امت اسلامی نیاز است تا غاصبان صهیونیسم بتوانند نتیجه و ثمره یاوه‌گویی‌های خود را ببینند.