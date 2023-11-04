کلاهبرداری با ترفند اخذ ویزای تحصیلی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک کلاهبردار در سطح شهر تهران خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: در پی دریافت خبر یک فقره کلاهبرداری از فردی در سطح شهر تهران، موضوع رسیدگی به این پرونده در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان این اداره در گام نخست با تحقیق از مالباخته دریافتند که شرکت در راستای اخذ ویزای تحصیلی برای کشور ترکیه فعالیت دارد و با سوءاستفاده از فرد متقاضی از وی مبلغی را دریافت کرده و سپس جواب تماس متقاضی را نداده است.

این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان دریافتند که این شرکت علاوه بر این پرونده سابقه چند فقره کلاهبرداری دیگر را در کارنامه دارد.

سردار ولیپور گودرزی نیز در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان طی تحقیقات گسترده از شرکت مذکور متوجه شدند که فردی در این زمینه مشغول است که گاهی به سرکار می‌آید و سریعاً هم خارج می‌شود و وی را مسؤول این کار دانستند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه کارآگاهان پس از شناسایی هویت متهم متوجه شدند که وی سابقه دار بوده است، عنوان کرد: کارآگاهان در گام بعدی با استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم و بهره گیری از روش‌های میدانی و اطلاعاتی متهم را در یکی از پارکینگ‌های این شرکت دستگیر کرده و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی انتقال دادند.

سردار ولی پور گودرزی تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه منکر حقایق شد، اما در ادامه با وجود ارائه مستندات از سوی کارآگاهان، ناگزیر لب به اعتراف گشود و در ادامه به بیش از ۳۰ فقره کلاهبرداری از شهروندان به شیوه گرفتن پول در ازای ویزای تحصیلی برای کشور ترکیه اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: متهم با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی، جهت کشف دیگر جرایم و شناسایی سایر شاکیان در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.