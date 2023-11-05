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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۸

رئیس انجمن داروسازان ایران نامه نوشت؛

داروخانه‌ها برای خرید دارو پول ندارند/ درخواست از رئیس جمهور

داروخانه‌ها برای خرید دارو پول ندارند/ درخواست از رئیس جمهور

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار تعیین تکلیف وضعیت پرداخت یارانه دارو به داروخانه‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، در این نامه خواستار بذل توجه رئیس جمهور به مشکلات داروخانه‌ها شده است.

در قسمتی از این نامه آمده است: تا کنون هیچ‌گونه اقدام مثبتی از ناحیه سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت سهم ارز از مطالبات داروخانه‌ها صورت نگرفته و سرجمع مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به نقطه‌ای رسیده که چک‌های ارائه شده به شرکت‌های پخش و تولید دارو برگشت خورده و ضمن لطمه به وجهه اجتماعی مؤسسین، گردش نقدینگی بین داروخانه‌ها تا شرکت‌های تولیدکننده دارو متوقف شده است.

داروخانه‌ها برای خرید دارو پول ندارند/ درخواست از رئیس جمهور

اگر طی چند روز آینده این مشکل به طور اساسی حل نشود، داروخانه‌ها سرمایه‌ای برای خرید دارو نخواهند داشت و برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت ناچار خواهند بود که همکاری با طرح دارویاری را موقتاً متوقف نمایند و ناگزیر چنین وضعیتی موجب افزایش پرداخت از جیب بیمار خواهد شد.

کد مطلب 5930569
حبیب احسنی پور

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