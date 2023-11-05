هشدار نسبت به وخامت اوضاع بیمارستان‌های غزه

مدیرکل بیمارستان‌های نوار غزه و کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به اوضاع انسانی و بهداشتی در این باریکه هشدار دادند.