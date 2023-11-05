به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بیمارستانهای نوار غزه در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد: تاکنون هیچ گونه کمک پزشکی به دست بیمارستانهای شمال غزه نرسیده است.
وی در ادامه افزود: ما نیاز داریم دست کم ۴۰۰ زخمی از طریق یک گذرگاه امن از نوار غزه خارج شوند.
شبکه المیادین نیز گزارش داد که پزشکان بیمارستان ناصر در خانیونس عملهای جراحی بیماران خود را بدون بیهوش کردن آنها انجام میدهند چرا که امکانات لازم برای این کار وجود ندارد.
از سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که اوضاع انسانی در نوار غزه فاجعه بار بوده و آنچه که در این باریکه مشاهده میشود از سال ۱۹۶۷ تاکنون بی سابقه است.
این کمیته بین المللی تاکید کرد: بیمارستانهای غزه در حال فروپاشی کامل بوده و عملهای جراحی در این بیمارستانها بدون بیهوشی انجام میشود.
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