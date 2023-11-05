وزیر کشور با تشکیل شهرداری فیروزآباد اردبیل موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور امروز یکشنبه (۱۴ آبان ۱۴۰۲) در نامهای خطاب به سید حامد عاملی استاندار اردبیل نوشت: در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری و در صورت تحقق تعهدات موضوع ماده (۹) دستور العمل «نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شهر و تأسیس شهرداری» و سایر مفاد دستورالعمل مذکور، با تأسیس شهرداری در شهر فیروزآباد موافقت میشود.
گفتنی است روستای فیروزآباد در فروردین ماه امسال به شهر فیروزآباد از توابع شهرستان کوثر تبدیل شد.
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