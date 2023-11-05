توفان شدید در برزیل جان ۶ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته مقامات، بر اثر توفان شدیدی که در پرجمعیت‌ترین و صنعتی‌ترین ایالت جنوب شرقی کشور سائوپائولو درگرفت، تاکنون ۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

دولت سائوپائولو روز یکشنبه اعلام کرد این مرگ و میر ناشی از فروریختن دیوارها، سیل و رانش زمین ناشی از باران‌های شدید و بادهایی با سرعت ۱۵۱ کیلومتر در ساعت بود.

توفان موجب تعطیلی فرودگاه Congonhas در شهر سائوپائولو به مدت یک ساعت شد و خرابی‌های زیادی به بار آورد و سقف غرفه‌ای را که برای مسابقات جایزه بزرگ فرمول یک برزیل بود را شکست.

از ماه دسامبر، باران‌های شدید باعث سیل‌های مرگبار و رانش زمین در شمال شرق برزیل و ایالت سائوپائولو شده است که برداشت محصول را در غرب میانه به تأخیر انداخته و برای مدت کوتاهی عملیات معدن کاری را در ایالت میناس گرایس به حالت تعلیق در می‌آورد.