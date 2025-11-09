گردباد در جنوب برزیل ۶ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رسانه‌های محلی گزارش دادند که چندین خانه و ساختمان در شهر ریو بونیتو دو ایگواکو ویران شده است، که تیم‌های امداد و نجات آن را شبیه منطقه جنگی توصیف کرده‌اند. همچنین افزودند که حدود ۸۰ درصد از این شهر که محل سکونت حدود ۱۴۰۰۰ نفر است، ویران شده است.

مقامات در یک بیانیه خبری اعلام کردند که کارلوس ماسا راتینهو جونیور، فرماندار پارانا، وضعیت فاجعه عمومی را اعلام کرده است تا تخصیص بودجه اضطراری برای امدادرسانی و تلاش‌های بازسازی تسریع شود.

طبق فناوری و سیستم نظارت بر محیط زیست پارانا، این گردباد در ابتدا به عنوان یک گردباد F۲ با سرعت باد تقریباً بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ کیلومتر در ساعت طبقه‌بندی شده بود.