تداوم درگیری در مرز لبنان و اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، همزمان با تداوم عملیات طوفان الاقصی در اراضی اشغالی درگیری میان رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی در مرز لبنان و اراضی اشغالی ادامه دارد.
خبرنگار المیادین گزارش داد که موضع اسرائیلی بلیدا از سمت لبنان هدف قرار داده شده و از این موضع دود به هوا خاسته است. علاوه بر این موضع اسرائیلی المالکیه نیز مورد هدف قرار گرفت.
حزبالله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت جنگافزار دشمن را در موضع صهیونیستی بیاض بلیدا با موشکهای هدایتشونده هدف قرار دادهاند و نظامیان حاضر در این موضع را به هلاکت رسانده یا زخمی کردهاند.
علاوه بر این حزبالله لبنان اعلام کرد که موضع «مسکاف عام» واقع در اراضی اشغالی را با موشک هدایتشونده و تسلیحات مناسب هدف قرار داده و برخی از تجهیزات فنی و فناوری آن را منهدم کرده است.
همچنین حزبالله لبنان خبر داد که موضع صهیونیستی الضهیره را با موشک و گلوله توپخانه هدف قرار داده و به نظامیان و تجهیزات دشمن آسیبهای قطعی وارد کرده است.
همچنین رسانههای عبری زبان از شلیک موشک ضدزره به سوی منطقه «یفتاح» در شمال اراضی اشغالی و زخمیشدن چند نفر خبر دادند و اذعان کردند که یک صهیونیست در جریان برخورد موشک با یک خودرو در منطقه اشغالی یفتاح واقع در بخش شرقی مرز میان لبنان و اراضی اشغالی زخمی شده است.
از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که محلی که این موشک از آنجا شلیک شده را هدف قرار داده است.
خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که مناطق اطراف «یارین الضهیره» توسط توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلولهباران شده است.
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