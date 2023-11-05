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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۷

معاون هماهنگ کننده سپاه قم خبر داد؛

اعزام ۸ هزار دانش‌آموز قمی به اردوهای راهیان نور از ۱۵ آبان

اعزام ۸ هزار دانش‌آموز قمی به اردوهای راهیان نور از ۱۵ آبان

قم- معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) گفت: تا پایان امسال ۸ هزار نفر از دانش آموزان استان قم به اردوهای راهیان نور مناطق عملیات جنوب کشور اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر جعفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی، برپایی اردوهای راهیان نور است که ضرورت دارد مطالبه ایشان در این عرصه با جدیت دنبال شود.

وی افزود: راهیان نور باید به یک گفتمان تبدیل شود و در این راستا وظیفه داریم تا حضور اقشار مختلف مردم را در این مناطق عملیاتی فراهم کنیم تا گفتمان دفاع مقدس در این اردوها برای نسل جوان بیان و تبیین شود و آنان بتوانند در جنگ شناختی دشمن مصون بمانند.

سرهنگ جعفری با بیان اینکه شهدا به تعبیر رهبر معظم انقلاب ستارگان درخشان کشور هستند بیان داشت: باید زمینه معرفی شهدا به اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان و نوجوانان فراهم شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) قم ادامه داد: راهیان نور امسال از ۱۵ آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد و تا ۲۰ اسفند ماه ادامه دارد.

وی گفت: از ۱۵ آبان ماه تا اواخر آذرماه اردوهای راهیان نور ویژه دانش آموزان دختر و از اواسط آذرماه تا اواخر بهمن ماه دانش آموزان پسر به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: اردوهای راهیان نور ویژه دانشجویان و عموم مردم نیز طی ماه‌های بهمن و اسفند امسال برگزار می‌شود.

جعفری با بیان اینکه در سال گذشته ۲۰ هزار نفر به اردوهای راهیان نور اعزام شدند افزود: در سال جاری زمینه اعزام ۸ هزار نفر از دانش آموزان تاکنون فراهم شده است و این اردوها ۴ روز به طول می‌انجامد.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) قم گفت: دانش‌آموزان در این اردوها از یادمان‌های همچون پادگان شهید زین الدین در شهر اندیمشک، فتح المبین، هویزه، طلائیه، شلمچه، کربلای ۴ و ۵، معراج شهدای شهید محمودوند بازدید خواهند کرد و در پایان در قالب اردوی راهیان پیشرفت از پالایشگاه نفت آبادان بازدید علمی خواهند داشت.

کد مطلب 5931219

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