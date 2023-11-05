به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر جعفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی، برپایی اردوهای راهیان نور است که ضرورت دارد مطالبه ایشان در این عرصه با جدیت دنبال شود.

وی افزود: راهیان نور باید به یک گفتمان تبدیل شود و در این راستا وظیفه داریم تا حضور اقشار مختلف مردم را در این مناطق عملیاتی فراهم کنیم تا گفتمان دفاع مقدس در این اردوها برای نسل جوان بیان و تبیین شود و آنان بتوانند در جنگ شناختی دشمن مصون بمانند.

سرهنگ جعفری با بیان اینکه شهدا به تعبیر رهبر معظم انقلاب ستارگان درخشان کشور هستند بیان داشت: باید زمینه معرفی شهدا به اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان و نوجوانان فراهم شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) قم ادامه داد: راهیان نور امسال از ۱۵ آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد و تا ۲۰ اسفند ماه ادامه دارد.

وی گفت: از ۱۵ آبان ماه تا اواخر آذرماه اردوهای راهیان نور ویژه دانش آموزان دختر و از اواسط آذرماه تا اواخر بهمن ماه دانش آموزان پسر به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: اردوهای راهیان نور ویژه دانشجویان و عموم مردم نیز طی ماه‌های بهمن و اسفند امسال برگزار می‌شود.

جعفری با بیان اینکه در سال گذشته ۲۰ هزار نفر به اردوهای راهیان نور اعزام شدند افزود: در سال جاری زمینه اعزام ۸ هزار نفر از دانش آموزان تاکنون فراهم شده است و این اردوها ۴ روز به طول می‌انجامد.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) قم گفت: دانش‌آموزان در این اردوها از یادمان‌های همچون پادگان شهید زین الدین در شهر اندیمشک، فتح المبین، هویزه، طلائیه، شلمچه، کربلای ۴ و ۵، معراج شهدای شهید محمودوند بازدید خواهند کرد و در پایان در قالب اردوی راهیان پیشرفت از پالایشگاه نفت آبادان بازدید علمی خواهند داشت.