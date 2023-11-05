هیات های مذهبی نقش اساسی در دوران مختلف داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی گرزین شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از هیأت‌های مذهبی گلستان اظهار کرد: همه باید آگاه باشیم در حال پشت سر گذاشتن ایامی هستیم که به تعبیر مقام معظم رهبری داریم به قله نزدیک می‌شویم.

وی افزود: در این مسیر نهایی و پایانی قله باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم تند بادهای حوادث در ما و اطرافیان مان تأثیر بگذارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند هیأت‌ها نقش اساسی در دوران مختلف مانند پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و در مقابله با تحریم‌ها بر عهده داشتند و توانستند اتفاق‌های مهمی را برای جامعه رقم بزنند.

وی با اشاره به اینکه همه هیأت‌های مذهبی مطیع امر رهبری و ولایت مدار هستند، افزود: هرکجا مقام معظم رهبری دستور دادند هیأت‌ها خودجوش به میدان آمدند و نقش خود را به درستی ایفا کردند که تمام جامعه از برکات و آثار آن بهره مند شدند.

گرزین خاطرنشان کرد: امسال در دو ماه محرم و صفر ۲۲۵ هیأت مذهبی به مشهد مقدس عازم شدند که از این تعداد ۲۵ هیأت به صورت پیاده حرکت کردند که از این ۲۵ هیأت تجلیل می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح مهر واره هوای نو در استان، اظهار کرد: با اجرای این طرح از طریق هیأت‌ها توانستیم خدماتی به مردم استان ارائه دهیم که امروز از ۱۱ هیأت مذهبی استان که در این طرح شرکت کرده بودند تجلیل می‌شود.