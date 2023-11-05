قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جاری شدن سیل از ظهر امروز در شهرستان بهاباد، ۱۰ گروه جهادی بسیجی واکنش سریع ضمن اعزام به مناطق آسیب دیده از جمله معابر و خانه‌ها اقدام به امدادرسانی کردند.

وی اضافه کرد: تجهیزات خودرویی ناحیه شهرستان نیز آماده خدمت رسانی است.

قاسمی ادامه داد: نیروهای جهادی تا پایان عملیات امدادرسانی در کنار آسیب دیدگان خواهند بود.

گفتنی است؛ بارش باران شدید همراه با تگرگ از ظهر امروز در شهرستان بهاباد آغاز شده و تا ساعاتی ادامه داشت.

شدت بارش تگرگ به حدی بود که سیلاب خیابان‌های شهر بهاباد را دربر گرفت و موجب کندی عبور و مرور در شهر شد.

جاری شدن سیل در قسمت شرق بهاباد هم باعث شکسته شدن خاکریز سیل بند شد و سیل به داخل مجتمع دامداری‌های بهاباد نفوذ کرد و باعث خسارت به تعدادی دامداری و مرغداری شد.

سیل همچنین خسارت زیادی به مزارع شهرستان وارد کرد.

هم اکنون چندین دستگاه لودر در حال مهار سیل هستند تا از خسارت بیشتر جلوگیری کنند که کمبود لودر و بلدوزر در این شهرستان کمک رسانی را با مشکل روبه‌رو کرده است.