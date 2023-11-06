۵ تانک لئوپارد ارتش اوکراین منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ««یوگنی پالِتسکی» فرماندار استان زاپروژیا اعلام کرد نیروهای روسیه در محور زاپروژیا ۵ تانک پیشرفته لئوپارد ارتش اوکراین را منهدم کردند.

وی دراین‌باره در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با افتخار اعلام می‌کنم که در محور ما در ۱۰ روز گذشته، بیش از ۵ تانک لئوپارد نابود شدند. همه آنها با استفاده از پهپاد انتحاری لنست نابود شدند. این رویداد نشان می‌دهد که رزمندگان ما روزبه‌روز بهتر و استفاده آنها از شیوه‌های مدرن بهتر شده است.

وزارت دفاع روسیه دیروز یکشنبه در بیانیه‌ ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه اعلام کرد: در محور دونتسک یک حمله دفع شد؛ کی یف ۲۳۵ نظامی از دست داد. پدافند هوایی روسیه طی شبانه روز گذشته ۱۳ فروند موشک «سایه طوفان» و «نپتون» را رهگیری کرد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: ۳ حمله در مناطق وربوویه و رابوتینو در محور زاپروژیا دفع شد؛ ۴۵ نظامی دشمن کشته شدند. ۳ حمله دشمن در محورهای کوپیانسک و کراسنولیمانسک دفع شد؛ کی یف بیش از ۹۰ نیرو از دست داد. در محور دونتسک جنوبی طی شبانه روز گذشته ۲ حمله دفع شد؛ تفات دشمن ۱۳۵ نظامی بوده است.

ضدحملات ارتش اوکراین که از ماه‌ها پیش مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشده‌اند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید می‌کرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نه‌تنها مناطق شرقی ازدست‌رفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روس‌ها را نیز از شبه‌جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همه‌پرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشم‌انداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربی‌ها قرار نداده است.