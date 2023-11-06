اسرائیل مزدوران اروپایی را برای جنگ غزه استخدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه اسپانیایی الموندو در گزارشی جزئیاتی از استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از عناصر مزدور اروپایی در جنگ علیه غزه را افشا کرد.
این روزنامه گفت و گویی با «پدرو دیاز فلورس کورالس» نظامی سابق ارتش اسپانیا داشته است که در گذشته سابقه مشارکت در جنگ عراق و جنگ اوکراین را داشته و در شرایط کنونی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به خدمت گرفته شده است.
وی در این باره گفت: یک ارتش کوچک از نیروهای مزدور در شرایط کنونی در اسرائیل (اراضی اشغالی) حضور دارند و با آنها قراردادی جهت اجرای مأموریتهای ویژه منعقد شده است.
تجارت سودآور!
نظامی سابق ارتش اسپانیا در ادامه گفت: فعالیت برای ارتش اسرائیل (رژیم صهیونیستی) بسیار سودآور است و ما هفتهای ۳۹۰۰ یورو دریافت میکنیم، جدای از اینکه دریافتیهای دیگری نیز بابت مأموریتهای اضافی داریم!
کوارلس که در پی قرارداد منعقد شده میان شرکتهای نظامی خصوصی «ریون» و «گلوبال سی اس تی» با ارتش اسرائیل، به خدمت ارتش این رژیم درآمده، میگوید که ماموریت وی به عنوان یک نیروی مزدور اجرای عملیاتهای نظامی تعریف شده است.
وی در ادامه اذعان کرد: مشارکت من در جنگ اوکراین به دلیل احترام به اصولی بود که در زندگی برای خودم تعیین کرده بودم، اما همکاری من با ارتش اسرائیل تنها با اهداف مادی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی در جبهه جولان اشغالی مستقر است، افزود: البته نیروهای ما در عملیاتهای نظامی در داخل اراضی نوار غزه مشارکت ندارند و ماموریتهای آنها به حفظ امنیت نقاط بازرسی و گذرگاهها در مناطق مرزی غزه و اردن خلاصه میشود.
ارتش کوچک مزدوران!
کورالس در ادامه به این مساله اشاره کرد که در شرایط کنونی شرکتهای نظامی خصوصی متعددی در اسرائیل (اراضی اشغالی) مشغول به فعالیت هستند و به تل آویو در جنگ علیه غزه کمک میکنند.
الموندو در ادامه این گزارش به حضور مزدورانی از کشورهای مختلف غیر از اسپانیا، از جمله فرانسه، آلمان، آلبانی و حتی مارینزهای آمریکایی که سابقه جنگ در عراق، افغانستان، مالی و کوزوو را داشته اند اشاره کرده است.
الموندو در ادامه این گزارش عنوان کرد که عناصر مزدور حاضر در اراضی اشغالی با توجه به مشارکتی که در جنگهای گذشته در نقاط مختلف جهان داشته اند به نیروهای نظامی زبده و با تجربهای تبدیل شده اند که از پس ماموریتهای مهم برمی آیند.
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