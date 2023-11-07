به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یوکو کامیکاوا، وزیر خارجه ژاپن در آستانه مذاکرات مجازی وزرای خارجه گروه هفت (جی ۷) با کی‌یف، گفت که جنگ غزه، حمایت گروه هفت از اوکراین را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.

گروه جی۷ شامل هفت کشور پیشرفته انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا به همراه اتحادیه اروپا، هفتم تا هشتم نوامبر (۱۶ و ۱۷ آبان) در توکیو گرد هم آمده و درباره مسائلی از جمله جنگ اوکراین و همچنین غزه بحث خواهند کرد.

کامیکاوا در آستانه این نشست گفت: تعهد ما درباره تداوم تحریم‌های شدید علیه روسیه و حمایت قوی از اوکراین هرگز متزلزل نشده است حتی باوجود شرایطی که در خاورمیانه رو به تشدید است.

وی همچنین گفت که جی۷ قرار است با دیمیتری کولِبا، وزیر خارجه اوکراین یک نشست مجازی برگزار کند. یکی از مقامات آمریکایی پس از نشست وزرای خارجه جی۷ در ماه سپتامبر، گفت که این گروه به این باور رسیده است که روسیه قصد ندارد جنگ در اوکراین را به این زودی‌ها تمام کند و در نتیجه کی‌یف به حمایت مالی و نظامی بیشتر نیاز دارد.

گروه هفت از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، همواره طلایه‌دار اعمال تحریم علیه مسکو بوده است و ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین نیز در ماه مه در نشست این گروه در هیروشما به طور سرزده حضور پیدا کرد.

کامیکاوا درباره جنگ غزه نیز اضافه کرد که جی۷ در توکیو در نظر دارد تا ضرورت آتش‌بس موقت و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را مطرح و این پیام را مخابره کند.

وی افزود: هرچند از ارزیابی حقوقی اقدامات ارتش اسرائیل خودداری خواهیم کرد اما به طور کلی، استانداردهای اولیه قوانین بین‌المللی بشردوستانه باید رعایت شود.

کامیکاوا به‌تازگی در جریان سفر به اراضی اشغالی و اردن، از تخصیص کمک بشردوستانه ۶۵ میلیون دلاری به فلسطین خبر داد. ژاپن چند روز پس از عملیات بزرگ و غافلگیرانه «طوفان الاقصی» مقاومت اسلامی فلسطین و آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه، به همراه آمریکا، انگلیس و فرانسه مانع تصویب قطعنامه روسیه برای برقراری آتش‌بس موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شد.

براساس اعلام مقامات غزه، شمار شهدای حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به این باریکه، از ۱۰ هزار نفر تجاوز کرده است.