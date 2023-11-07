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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰

سازمان وظیفه عمومی فراجا:

مدت خدمت دوره ضرورت تغییر دیگری نخواهد داشت

مدت خدمت دوره ضرورت تغییر دیگری نخواهد داشت

سازمان وظیفه عمومی فراجا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به ابلاغ اخیر کاهش مدت خدمت از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، مدت خدمت دوره ضرورت تغییر دیگری نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان وظیفه عمومی فراجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: نحوه تعیین مدت خدمت دوره ضرورت در قوانین موجود تعیین تکلیف شده است و برابر ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی در صورتی که مشمولان، مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشند، ستاد کل نیروهای مسلح نسب به پیشنهاد کاهش یا افزایش مدت خدمت دوره ضرورت اقدام می کنند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به کاهش ۳ ماهه مدت خدمت دوره ضرورت که اخیرا بر این اساس ابلاغ شده است، هیچ تغییری در قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی از قبیل معافیت جدید یا کاهش مدت خدمت در دستور کار نیست.

در این اطلاعیه تاکید شده است: تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی پیرامون مقررات خدمت سربازی، سازمان وظیفه عمومی فراجا بوده و از کلیه جوانان عزیز تقاضا می شود ضمن عدم توجه به گمانه زنی ها و شایعات طرح شده از جانب افراد غیرمسئول در این حوزه برابر اطلاع رسانی رسمی از مراجع ذی صلاح نسبت به برنامه ریزی برای آینده خود و مشارکت در امر تامین امنیت میهن عزیزمان اقدام کنند.

کد مطلب 5932771

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    نظرات

    • H IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      40 3
      پاسخ
      منی که فاصلم 190 کیلومتر با پادگان و کسی که فاصلش 1 کیلومتر چرا باید دو تا مون بومی محسوب بشیم
      • حسین JP ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
        7 1
        هاا والا بخدا .. منم فاصله م ۱۸۰ تاست ۹۰ رپزی یبار میرم خونه انقدر مسافتم زیاده و چند بار ماشین سوار میشم پادگانم داخل روستاست بکارم نمیاد بومی بودن اخه این همه مسافت
      • رضا IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
        9 1
        منی که فاصله 1900کیلو متر دورترم. فرق من تو چیه تو منطقه خودت خدمت کنی من چند کیلو متر دورتر ؟؟
      • ناشناس IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
        10 0
        خواهشا اگر طرحی هم میدین درست باشه نه اینکه بعداز یکسال و نیم خدمت بعنوان غیر بومی الان بگن‌بومی محسوب میشن در صورتی هم که امکان رفت آماد وجود نداره.چقدردیگه بی عدالتی؟
    • M US ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      24 6
      پاسخ
      معافیت بالای ۳۵ سال دارای دو فرزند چی شد؟؟؟
      • ناشناس IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
        17 51
        عزیزم باید بری خدمت معافیتی در کار نیست
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      111 9
      پاسخ
      هیچ برنامه‌ای برای آینده جوانان ندارید به غیر از اینکه دو سال از بهترین سالهای عمر آنها را با صرف هزینه‌های گزاف در پادگانها تلف کنید.
    • S IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      50 3
      پاسخ
      ای خدا ، خودت به دادمون برس :((((((
    • مادر IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      18 6
      پاسخ
      تکلیف بچه های که تا الان غیر بومی بودن والان بومی چه میشود؟
    • حمیدرضا IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      19 2
      پاسخ
      سلام خسته نباشی سوالی داشتم آیا پسرم محل زندگیش گیلان.اما کنارگ چابهار خدمت می‌کنه خدمتش 14ماه حساب میشود
    • ر۱ا IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      54 3
      پاسخ
      پس باز هم فراری باقی بمونیم بچرخ تا بچرخیم منو با شلاق هم نمیتوانید ببرید
    • شاپور ساسان IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      49 3
      پاسخ
      چه باشه چه نباشه من نمیرم و نخواهم رفت .
    • سعید IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      12 6
      پاسخ
      سلام اشتباه کردم به خدمت سربازی نرفتم الان موقعیتم خوب نیست ۳۷سالمه متاهل هستم ومستاجر خواهش دارم فکری به من ایرانی بکنید
    • کاظم چراغ افروز IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      4 1
      پاسخ
      سلام من اهل مهابادم و پیرانشهر خدمتم کردم و 14ماه خدمت کردم الان متاهلم و. ی بچه دارم و آیا من برم میتونم درجا تسویه کنم ی نظر بدین ممنون میشم
    • IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      31 1
      پاسخ
      واقعا چرا یک بازنگری نمیکنید در مورد مدت زمان سربازی ۹ ماه یا ۱۲ ماه چه اشکالی داره همه هم با رغبت میرن دوسال از عمر جوونها رو به فنا میدید
      • محمد IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        2 24
        با سلام و ادب ، در تایید فرمایشات عزیز دلمان ، واقعا بهتر نیست دیدگاه جزیره ای و ناکارآمد و هزینه زا در ابعاد مختلف را بنا به توصیه قرآن و سیره ، کنار گذارده و صرفا بر اساس نیاز واقعی جامعه در ابعاد گوناگون صنعتی ، ... ۹ لغایت ۱۲ ماه با وکلای ملت هماهنگ و همنوا در جهت اقتدار و پیشرفت روزافزون گام بر
    • اوستا کریم IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      30 4
      پاسخ
      با این قوانین مضخرف سربازیتون منتظر باشید تا جوان‌هایی مثل من حتما بیان خدمت ، اونم دو بار ، شایدم سه بار
    • بهزاد حبیب وند US ۰۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      18 1
      پاسخ
      بالای ۳۰ سال سه فرزندی چی شد اونم پرید
      • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
        30 19
        بدو برو عمو جون همون جوری که ما رفتیم
    • مریم IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      5 1
      پاسخ
      وقت بخیرمااهل گیلان هستیم وپسرم تهران خدمت میکنه مبخواستم بدونم بنابه چندکیلومترمسافت وچقدرازدوره ش کسرمیشه ممنون
      • سالار حسینی IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
        0 0
        از ۲۰۰ کیلومتر به بالا کسر میشه فقط ۳ماه
    • خاکسار IR ۰۴:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      40سال چی معاف نمیشن آقا
    • محمد IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      4 11
      پاسخ
      من سربازیم تموم شده الانم متاهلم وخوشبخت
    • هوهو IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      18 0
      پاسخ
      اگر کسی خدمت نره مجبور میشن اختیاری کنند
    • علی IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      6 1
      پاسخ
      خدمت چیه باو ۲ سال رفتم مکانیک الان ماهرم
    • مهدی IR ۰۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      1 0
      پاسخ
      همین سه ماه رو هم که هنوز توی اکثر یگان ها اعمال نشده...
    • حسین IR ۰۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      2 0
      پاسخ
      منی که بیماری صرع دارم و دارو هام گیر نمیاد خیلی سخت گیر میاد منم دارن میبرن سربازی میگن جسمش سالمه من همین الآن به فکر اینم که فردا زنده میمونم یا نه دارو دارم برای فردا یا نه
    • صابرتلجیک AE ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      3 0
      پاسخ
      بابا بخدا اگه ۱۲ ماه بشه همه دفترچه پست میکنن ۲۱ماه بازم زیاده
    • علیرضا IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      1 6
      پاسخ
      خدمت سربازی ۲۱ ماه هم زیاذه حتی زمان هشت سال جنگ تحمیلی ۱۸ ماه بود.۶ماه دوران احتیاط بود.با کم کردن مدت خدمت مشمولین بیشتر راغب به خدمت می شوند.وغایبین کمتر ومشکلات جوانان کمتر وهزبنه جامع کمترمی شود.
    • محمد پروری IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام کاهش زمان سربازی امریه مثل سایر سربازارو پیگیری کنید لطفا
    • حسن IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      2 0
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      سلام سربازی بیش از شش ماه ظلم درحق جوانان این کشور وخانواده های این جوانان وخود کشور است.

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