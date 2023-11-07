مدت خدمت دوره ضرورت تغییر دیگری نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان وظیفه عمومی فراجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: نحوه تعیین مدت خدمت دوره ضرورت در قوانین موجود تعیین تکلیف شده است و برابر ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی در صورتی که مشمولان، مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشند، ستاد کل نیروهای مسلح نسب به پیشنهاد کاهش یا افزایش مدت خدمت دوره ضرورت اقدام می کنند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به کاهش ۳ ماهه مدت خدمت دوره ضرورت که اخیرا بر این اساس ابلاغ شده است، هیچ تغییری در قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی از قبیل معافیت جدید یا کاهش مدت خدمت در دستور کار نیست.

در این اطلاعیه تاکید شده است: تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی پیرامون مقررات خدمت سربازی، سازمان وظیفه عمومی فراجا بوده و از کلیه جوانان عزیز تقاضا می شود ضمن عدم توجه به گمانه زنی ها و شایعات طرح شده از جانب افراد غیرمسئول در این حوزه برابر اطلاع رسانی رسمی از مراجع ذی صلاح نسبت به برنامه ریزی برای آینده خود و مشارکت در امر تامین امنیت میهن عزیزمان اقدام کنند.