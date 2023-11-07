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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۵

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان:

بازی کودک با آتش در سمنان حادثه آفرید/خانه خاکستر شد

بازی کودک با آتش در سمنان حادثه آفرید/خانه خاکستر شد

سمنان_رئیس سازمان آتش نشانی سمنان بابیان اینکه بازی کودک با آتش باعث ایجاد حریق یک واحد مسکونی در روستای خیر آباد سمنان شد، گفت: این حادثه تلفات جانی نداشته است.

رضا خادمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در پی اعلام به سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع یک مورد حریق منزل مسکونی در روستای خیر آباد سمنان بلافاصله اکیپی از مأموران آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند، ابراز داشت: در این حادثه واحد مسکونی مذکور گرفتار حریق شده بود.

وی افزود: مأموران آتش نشانی با رعایت نکات ایمنی و قطع انشعابات برق و گاز حریق را اطفا و محیط اطراف را ایمن سازی کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه خوشبختانه حادثه تلفات جانی نداشته است، ابراز داشت: این حریق به واحد مسکونی خسارات بسیار سنگینی وارد کرده است.

خادمیان ضمن بیان اینکه علت بروز این حریق بازی کودک با آتش در منزل بوده است، اضافه کرد: آموزش نکات اولیه ایمنی می‌توانست از وقوع این حریق پیشگیری کند لذا از خانواده‌ها تقاضا داریم نسبت به این مهم اهتمام جدی داشته باشند.

کد مطلب 5932773

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