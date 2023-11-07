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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷

از ۱۷ تا ۱۹ آبان؛

ویژه برنامه «من یک کودک فلسطینی ام» برگزار می‌شود

ویژه برنامه «من یک کودک فلسطینی ام» برگزار می‌شود

ویژه برنامه «من یک کودک فلسطینی ام» از ۱۷ تا ۱۹ آبان از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در پل پیروزی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «من یک کودک فلسطینی ام» توسط معاونت فرهنگی هنری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در راستای تبیین و روشنگری پیرامون جنایت نسل کشی رژیم کودک کش صهیونیستی برای نسل جوان، مقابله با هجمه گسترده رسانه‌ای جبهه استکبار در وارونه نمایی حقیقت مقاومت مردم غزه و فلسطین اشغالی و تبیین صحیح جنایات ضد بشری رژیم اشغالگر قدس در پل پیروزی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

این‌برنامه طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ آبان از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 5933051

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