به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «من یک کودک فلسطینی ام» توسط معاونت فرهنگی هنری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در راستای تبیین و روشنگری پیرامون جنایت نسل کشی رژیم کودک کش صهیونیستی برای نسل جوان، مقابله با هجمه گسترده رسانه‌ای جبهه استکبار در وارونه نمایی حقیقت مقاومت مردم غزه و فلسطین اشغالی و تبیین صحیح جنایات ضد بشری رژیم اشغالگر قدس در پل پیروزی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

این‌برنامه طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ آبان از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.