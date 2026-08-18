منفرد: مسائل فرهنگی گیلان باید از غبار فرآیندهای اداری خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول منفرد پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، با اشاره به پیوند دیرینه حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری از گذشته پیوندی ناگسستنی داشتهاند و حوزه هنری نیز با خاستگاه اندیشه اسلامی شکل گرفته است.
وی با تقدیر از عملکرد حجت الاسلام نجفی، مدیرکل پیشین تبلیغات اسلامی گیلان، افزود: در دوره مسئولیتشان، علاوه بر همکاریها و همافزاییهای معمول، چند برنامه مشترک نیز برگزار شد که یکی از نمونههای قابل توجه آن برنامهای بود که ۱۱ آذرماه در رشت برگزار شد.
رئیس حوزه هنری گیلان ادامه داد: در یکی از این برنامهها، با وجود اختلاف نظر جدی درباره اجرای طرح، انتظار ما این بود که مخالفت مدیرکل تبلیغات اسلامی موجب کاهش همراهی این مجموعه شود، اما برخلاف نظر شخصی، همکاری و حمایت ایشان از اجرای برنامه متوقف نشد و این رویکرد برای ما بسیار ارزشمند و قابل توجه بود.
منفرد تصریح کرد: حفظ این ویژگی در سازمانها بسیار مهم است؛ به این معنا که با تغییر مدیران، امتیازات و ظرفیتهای ایجادشده حفظ شود و حتی ظرفیتهای جدیدی نیز به آن افزوده شود.
وی با اشاره به مسائل فرهنگی انباشتهشده در گیلان بیان کرد: در استان با مسائل فرهنگی و دینی متعددی مواجه هستیم که بسیاری از آنها روی یکدیگر انباشته شدهاند. زمانی که یک مسئله فرهنگی مانند حجاب یا هویت اجتماعی جوانان مطرح میشود، به جای آنکه مسئله به شکل اساسی حل شود، موضوعات جدیدی بر آن افزوده میشود.
رئیس حوزه هنری گیلان تصریح کرد: در طول سال برای موضوعاتی مانند ساماندهی سواحل، برگزاری یادوارههای شهدا و برنامههای مناسبتی، جلسات متعدد ستادی برگزار میکنیم و مدیران مختلف استان گرد هم میآیند، اما کمتر شاهد تشکیل جلساتی برای حل ریشهای مسائل فرهنگی هستیم.
منفرد با طرح این پرسش که چرا ظرفیت مدیران ارشد استان برای حل مسائل واقعی فرهنگی به کار گرفته نمیشود، گفت: اگر قرار است استاندار، نماینده ولیفقیه، فرمانده سپاه و سایر مدیران و مسئولان استان در یک جلسه گرد هم بیایند، بهتر است چنین ظرفیتی برای بررسی و حل مسائل اساسی فرهنگی استان نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: استان گیلان سرشار از ظرفیتهای فرهنگی، دینی و قهرمانان عرصههای مختلف است و همین ظرفیتها مسئولیت مجموعههایی مانند حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی را که از آزادی عمل و ظرفیت بیشتری برخوردارند، مضاعف میکند.
رئیس حوزه هنری گیلان با تبریک به سرافراز، مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان، اظهار امیدواری کرد: با توجه به سوابق و تجربیات ایشان و اقداماتی که در مجموعههایی همچون ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مجموعه خواهر امام داشتهاند، شاهد مدیریت توانمند و اثرگذاری در سازمان تبلیغات اسلامی گیلان باشیم.
منفرد تأکید کرد: امیدواریم چند سال دیگر که دوباره چنین جلسهای برگزار میشود، بتوانیم بگوییم دو یا سه مسئله اساسی فرهنگی استان حل شده و مسائل جدیدی نیز با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
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